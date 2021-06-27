Fenerbahçe'de haftalardır devam eden teknik direktör bekleyişi, Ali Koç'un 3 yıllığına daha başkan seçilmesiyle bitiyor. Sarı lacivertlilerin yeni yönetimi, yarın resmi siteden açıklama yaparak futbol takımının yeni hocasını duyuracak.
Sürecin başından bu yana Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca ve Villas-Boas gibi isimlerle kontak kuran yönetim, son bir hamleyle Slaven Bilic ismini ön plana koydu.
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adamın listenin başındaki isim olduğu ve teknik direktörlük koltuğuna çok yakın bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin yaklaşık 10 gündür görüştüğü Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bilic, Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde Fenerbahçe hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı.
Ali Koç'un yarın öğlene kadar Bielsa, Fonseca, Villas-Boas, Favre gibi isimlerle teması olacak. Başkan, bu isimlerden bir sonuç alamazsa sezon öncesi daha fazla vakit kaybetmemek adına önemli Avrupa deneyimi olan Bilic'i takımın başına getirecek.
Son Dakika › Spor › Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak - Son Dakika Spor