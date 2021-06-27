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Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak - Son Dakika

Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak

27.06.2021 10:50

Sürecin başından beri Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca ve Villas-Boas gibi isimlerle temas halinde olan Fenerbahçe, son bir hamle yaparak Hırvat teknik adam Bilic'e yöneldi. Yaklaşık 10 gündür pazarlık halinde olduğu öğrenilen tarafların anlaşma sağladığı öğrenildi. Üst düzey bir teknik direktör hayal eden Ali Koç, yarın öğlene kadar bu isteğini gerçekleştiremezse vakit kaybetmeden taraftarın karşı çıkmayacağını tahmin ettiği Slaven Bilic'i açıklayacak.

Fenerbahçe'de haftalardır devam eden teknik direktör bekleyişi, Ali Koç'un 3 yıllığına daha başkan seçilmesiyle bitiyor. Sarı lacivertlilerin yeni yönetimi, yarın resmi siteden açıklama yaparak futbol takımının yeni hocasını duyuracak.

Ali Koç, hayal ettiği üst düzey hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak
Marcelo Bielsa

BİELSA, FAVRE, BENİTEZ DERKEN BİLİC

Sürecin başından bu yana Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca ve Villas-Boas gibi isimlerle kontak kuran yönetim, son bir hamleyle Slaven Bilic ismini ön plana koydu.

Ali Koç, hayal ettiği üst düzey hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak
Lucian Favre

PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARILDI

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adamın listenin başındaki isim olduğu ve teknik direktörlük koltuğuna çok yakın bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin yaklaşık 10 gündür görüştüğü Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bilic, Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde Fenerbahçe hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı.

Ali Koç, hayal ettiği üst düzey hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak
Slaven Bilic

SON BİR HAMLE

Ali Koç'un yarın öğlene kadar Bielsa, Fonseca, Villas-Boas, Favre gibi isimlerle teması olacak. Başkan, bu isimlerden bir sonuç alamazsa sezon öncesi daha fazla vakit kaybetmemek adına önemli Avrupa deneyimi olan Bilic'i takımın başına getirecek.

Ali Koç, hayal ettiği üst düzey hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak
Villas Boas
Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak

Slaven Bilic, Fenerbahçe, Ali Koç, Bielsa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak - Son Dakika Spor


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