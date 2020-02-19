Ali Koç: Her takım akıttığı terin karşılığını alma hakkına sahiptir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ali Koç: Her takım akıttığı terin karşılığını alma hakkına sahiptir - Son Dakika

Ali Koç: Her takım akıttığı terin karşılığını alma hakkına sahiptir

7 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç: Her takım akıttığı terin karşılığını alma hakkına sahiptir

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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