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Ali Koç: "İbra konusunda çekimser davranacağız" - Son Dakika

Ali Koç: "İbra konusunda çekimser davranacağız"

28.07.2021 14:35
Ali Koç:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin ibrası konusunda çekimser kalacaklarını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin ibrası konusunda çekimser kalacaklarını ifade etti. Altyapı konusuna da değinen Koç, "Tekerleği yeniden keşfetmemize gerek yok. Önümüzde bunu yapan birçok ülke örneği var" ifadelerini kullandı.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Biliyorsunuz birkaç hafta evvel Kulüpler Birliği Vakfı ile bir açıklamada bulunmuştuk. Bu açıklamadan geçen süre zarfında federasyonumuzla dün gece bu konuları istişare etmek için bir toplantı gerçekleştirdik. Gerçekleşen toplantının gayet olumlu geçtiğini düşünüyorum. Türk futbolunun en önemli paydaşları olan Süper Lig ekiplerini ciddi serzenişlerinin bulunduğu unsurlarda hiç olmazsa mali genel kuruldan çok önce sorunların çözülmesi adına ciddi yol kat edileceğine inanıyorum. Bu kadar sorun yaşayan kulüpler sonunda bıçak kemiğe dayanınca, yaptığımız açıklamayı yapmak zorunda kalınca, en azından Fenerbahçe Spor Kulübü olarak federasyondan Fenerbahçe'ye olmasa bile diğer kulüpleri çağırıp 'sorunları aşarız' cevabını bekledik. Yine de dünkü toplantının bundan sonraki süreç içerisinde hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"TEKERLEĞİ YENİDEN KEŞFETMEMİZE GEREK YOK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Türk Futbolu son derece yoğun, karmaşa, güvensizlik, adil ortamdan uzak, finansal açıdan çökmüş, lig yaş ortalaması olarak belki de Avrupa'daki en yaşlı liglerden biri, genç oyuncu oynatma ortalamasında Avrupa'da en gerilerdeyiz fakat demografik olarak bakıldığında en genç nüfusa sahibiz, ilgi alanı olarak bakıldığında çok daha yoğun futbola ilginin olduğu bir ülkeyiz. Buna rağmen ne yazık ki öz kaynaktan net ihracatçı konumuna gelmekten son derece uzak konumdayız. Burada çok sayıda stadımız var. Stat konusunda belki de birinciyiz fakat Mehmet Bey'in de az evvel ifade ettiği gibi bir stat 40 akademi ediyor. Birkaç kulübümüz dışında altyapı konusunda hiç imkanımız yok. Sınırlı tesislerimiz var, tabana yayılmış bir futbol anlayışımız yok. Mehmet Bey'e katılmadığım konu ise Altınordu bir cazibe merkezi, onu burada uzun uzun alkışlıyorum. Belki ona cazibe merkezi olduğu için hoca bulmakta sorun yaşamıyorlar ama bizler altyapılara hoca bulmakta da sorun yaşıyoruz. Tabii ki de bunlar mevcut federasyonumuza bağlanamaz. Futbolun içinde bulunduğu durumda elbette biz kulüplerin de katkısı vardır fakat çözmek istiyorsak irade şarttır. Uluslararası alanın ne kadar genişlediğini görüyoruz. Sadece finansal boyutta değil, rekabet anlamında futbol kalitesi anlamında, yapılan yatımın geri dönüşü arasında ne kadar geride kaldığımız herkesin malumu. Çözmek sorun mu? Bence değil. dün de toplantıda ifade ettiğim gibi her sorunu aşabiliriz yeter ki gerekli ifade gerekli istek olsun. Şansımıza tekerleği tekrar icat etmemize gerek yok çünkü bunu başaran çok sayıda ülke var. Almanya, Belçika, İsviçre on yıllık planlamasını yaptı. Türkiye'de de bir devlet futbol stratejisinin olması gerektiğine inanıyorum. On yıl içerisinde futbolun her kademesinde büyük bir devrime ihtiyacımız var. Günlük kararlar, günlük ilişkiler, günü kurtarmaya yakın bir düşüncede miyiz? Bunu size bırakıyorum. Gördüğüm ise bizler az önce saydığım ülkelerin 2000'lerin başında yaptığı bu değişime inandığımızı zannetmiyorum. Bu bağlamda federasyonun kulüplerle çekişmesini bırakıp herkesin aynı gemide olduğunu hatırlayıp bu çekişmeleri bitirip yapıcı ilişkiler çerçevesinde futbolu bugün içinden bulunduğu durumdan çıkarmak için orta ve uzun vadeli planları harekete geçirmek durumundayız."

"ALİ KOÇ'UN DÜMEN SUYUNA GİRMEYİN TARZINDAKİ KONUŞMALARIN YAPILMASI BU ACİZLİĞİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe Başkanı Koç, "İki hafta evvel yaptığımız açıklama orada bulunan 19 kulübün yaptığı açıklama ne yazık ki şahsıma mal edildi. Federasyon yönetiminde olan bazı arkadaşlar, bazı kulüpleri arayıp Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın tarzında konuşmalar, hatta buna benzer yazılarda, devlete baş kaldırma şeklinde gazetelerde kurgulandı. Ama yönetimde bulunan birkaç kişi çok sayıda kulübü arayarak 19 kulübün imzaladığı açıklamayı sanki ben tek başıma kurgulamışım gibi Ali Koç'un dümen suyuna girmeyin tarzındaki konuşmaların yapılması bu acizliğin çok önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum" açıklamasını kaydetti.

"İBRA KONUSUNDA ÇEKİMSER DAVRANACAĞIZ"

Anadolu kulüplerin en önemli kaynağının yayıncı kuruluştan gelen gelir olduğuna dikkat çeken Ali Koç, "Yayıncı kuruluşla ilgili de bir şeyler söyleme gereği duyuyorum. Yayıncı kuruluş konusunda teşekkür edildi. Yaptığınız güzel konuşmada yayıncı kuruluşta yaşanan sorunları da ifade etseydiniz teşekkürünüzü anlayışla karşılayabilirdim. Bizler feryat ediyoruz. Anadolu kulüplerinin en önemli kaynağı yayıncı kuruluştan gelen gelirlerdir. Benim bulunduğum dönemde resmen taciz edildi, bir şekilde indirim taleplerine muhatap kalıyoruz. Bunun yapılış şekli, bıçağın kemiğe kadar dayanması bekleniyor ve daha sonra bir şekilde indirimler alınıyor. Hep onların istediği oluyor. Bu nasıl bir düzendir ki 5 senede 2,5 milyar dolar olması gereken yayıncı kuruluş gelirinde yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar. Bu sene ne olacağını bilmiyoruz. 2021-2022 sezonu için herhangi bir anlaşma yok. Normalde bir ihaleye girildiği zaman, ihale şartlarını yerine getiremediğiniz zaman teminat mektubunuz devreye girer. Teminat mektubu da yok. Bizi koruyabilecek tek bir kurum var Türkiye Futbol Federasyonu. Bize gelen bilgilere göre başkanımızın bazı yerlerde yayıncı ile bir sorun olmadığını dile getirdiği söyleniyor. Bizi yöneten kurum olarak şu soruyu sormak istiyorum, size göre yayıncı kuruluşla bir sorun var mı? Varsa bu sorunlar nedir ve ne derinliktedir lütfen bize aktarın. Yoksa kulüpler bu işi abartıyor mu bunu da aktarın. Kriz var mı yok mu? Fenerbahçe olarak yayıncı ile olan ilişkiler ve yaşananlar itibari ile genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağımız konusunda belirtmek istiyorum" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

(Yunus Emre Kartal - Yunus Özkan/İHA)

Ali Koç: İbra konusunda çekimser davranacağız
Ali Koç: İbra konusunda çekimser davranacağız
Ali Koç: İbra konusunda çekimser davranacağız
Ali Koç: İbra konusunda çekimser davranacağız
Ali Koç: İbra konusunda çekimser davranacağız
Ali Koç: İbra konusunda çekimser davranacağız
Ali Koç: İbra konusunda çekimser davranacağız

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Türkiye, Ali Koç, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ali Koç: 'İbra konusunda çekimser davranacağız' - Son Dakika


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