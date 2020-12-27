Ali Koç, idmanı takip ederek futbolcuları tebrik etti - Son Dakika

Ali Koç, idmanı takip ederek futbolcuları tebrik etti

27.12.2020 16:09
Ali Koç, idmanı takip ederek futbolcuları tebrik etti, System.String[]

Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladıAli Koç, oyuncuların yeni yıllarını kutlarken, Medipol Başakşehir maçında ortaya koydukları mücadeleden dolayı da kendilerini tebrik ettiJose Sosa, ağrıları sebebiyle takımdan ayrı salonda çaıştıİSTANBUL, - Süper Lig'de 15'inci haftayı...

Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

Ali Koç, oyuncuların yeni yıllarını kutlarken, Medipol Başakşehir maçında ortaya koydukları mücadeleden dolayı da kendilerini tebrik etti

Jose Sosa, ağrıları sebebiyle takımdan ayrı salonda çaıştı

İSTANBUL, -

Süper Lig'de 15'inci haftayı bay geçecek olan ve ligin 16'ncı haftasında 4 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana gelen Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımla bir araya geldi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı ziyarette, Ali Koç; oyuncuların yeni yıllarını kutlarken, Medipol Başakşehir maçında ortaya koydukları mücadeleden dolayı da kendilerini tebrik etti.Öte yandan futbolculardan Mikael Askarov'un doğum günü de kutlandı. Ali Koç ve yöneticiler, Mikael Askarov'un yeni yaşını kutlarken, doğum gününde kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Askarov da tebrikleri kabul etti.Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 12: 00'de ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas ve koordinasyon çalışmaları üzerinde duruldu. Dar alan organizasyonları ile devam eden idman çift kale maçla tamamlandı. Ağrıları olan Jose Sosa çalışmalarını takımdan ayrı salonda gerçekleştirirken; Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci kendileri için hazırlanan özel programlar dahilinde çalıştı.Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

Ali Koç, idmanı takip ederek futbolcuları tebrik etti
Ali Koç, idmanı takip ederek futbolcuları tebrik etti
Ali Koç, idmanı takip ederek futbolcuları tebrik etti
Ali Koç, idmanı takip ederek futbolcuları tebrik etti
Ali Koç, idmanı takip ederek futbolcuları tebrik etti

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Kasımpaşa, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ali Koç, idmanı takip ederek futbolcuları tebrik etti - Son Dakika Spor


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