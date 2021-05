Ali Koç: İkinci kez başkan adayıyım

"Ekonomik şartlar ve kur hareketleri zor olan işleri çok daha zorlaştırdı"

"Kesintisiz faaliyetlerin sürmesi için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyorum"

"Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık""Bugüne kadar yaptığımız hatalardan ders almak istiyoruz""Her yapılanın karşılığı misliyle verilecek""İkinci kez başkan adayı olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum""Başkanlık dönemlerine sınırlama getirilmeli""Perde arkasından konuşmayın""Taraftarlara teşekkür ederim"

MUSTAFA AKIN - KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,DHA) - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu camianın büyük başarılarla buluşması adına kendimi de sorumlu hissettiğim için ikinci kez başkan adayı olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük katıldı. Ali Koç, hayattaki en büyük sevdasının Fenerbahçe'ye hizmet etmek olduğunu dile getirerek, "Çok şükür bunu Allah nasip etti. 2006 yılında yönetim kurulu üyesi oldum. İlk günkü heyecanımı ve sevgimi de tarif etmem zor. Çok şey yaşadık 6 yıllık dönemde. Yönetici olarak şampiyonluk sevinci de tattık son haftada kaçan şampiyonluklar da oldu onların ağır yüklerini yaşadık. 3 Temmuz çok zor, ağır baskı altında kaldığımız, taraftarlar dışında herkesin bizi yalnız bıraktığı dönemi yaşadık. Milyonlarla şampiyonluk sevinci yaşarken de camiamızda omuz omuza terör örgütüyle mücadele ederken de iyi günde iyi kötü günde de iyi ki Fenerbahçeliyim demekten vazgeçmedim. Çocuklarıma da aynı şekilde öğretmeye çalışıyorum. Bugün sizlerle iki konu paylaşacağım. Bir tanesi geçen hafta tamamladığımız sezonla ilgili, sonra da şahsımla ilgili aldığım kararı paylaşacağım. Toplantımız uzun sürmeyecek, soru cevap almayacağız. Sizleri de mağdur etmemek adına önümüzdeki hafta katılmak isteyen herkesin katılabileceği ister FB TV'de ister sizlerin belirleyeceği bir yerde eldivensiz soru soracağınız ortamı hazırlayacağız" dedi."EKONOMİK ŞARTLAR VE KUR HAREKETLERİ ZOR OLAN İŞLERİ ÇOK DAHA ZORLAŞTIRDI"Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana olağanüstü bir dönemden geçildiğini ifade eden Ali Koç, "Spor camiası bugüne kadar hiç yaşamadığı deneyimlemediği ve neredeyse öngörülebilirliğin hiç olmadığı zor bir süreç yaşadık. Biz geçen sene sezon ne zaman bitecek, başlayacak sezon sonu ne zaman olacak, transferler ne zaman olacak normalin dışındaydı. Bu süreç inşallah fazla sürmez. Bu süreci atlatır tekrar tribünlerimizi doldurur, kombineleri satar en normal ortama dönebiliriz. Salgın boyunca herkes her kurum ve sektör zor anlar yaşadılar. Spor endüstrisi de özellikle futbol en ağır etkilenen sektörlerden birisi oldu. En büyük zorluklardan bir tanesi 1 buçuk sezon boyunca taraftardan mahrum kalmak. Taraftar olduğu zaman futbolcular için etkili oluyor. Aldığımız zevkte, motivasyonda taraftar yoksa farklı seviyede oluyor. Sıkıntıda olan kulüplerimiz bu süreç içerisinde ciddi anlamda gelirleri etkilendi. Kulüplerin en önemli kaynağı olan kombineler localar, bilet satışları yok oldu. Fenerbahçe Kulübü olarak pek çok loca sahibine teşekkür etmek istiyorum. Localarınızı aldınız ama kullanamadınız buna rağmen bir talepte de bulunmazdınız özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bunun üstüne yayıncı kuruluşun her sezon pazarlık yaparak, yüzde 10-15 pandemi öncesinden başlayan bir süreç. Küçülen pastaya 21 takım ve yayın gelirlerinden de ciddi anlamda etkilendik. Ülke olarak da içinden geçtiğimiz zor ekonomik şartlar ve kur hareketleri zor olan işleri çok daha zorlaştırdı" diye konuştu."KESİNTİSİZ FAALİYETLERİN SÜRMESİ İÇİN GÖSTERDİKLERİ ÇABALARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"Sportif faaliyetlerin sekteye uğramaması için çalışan bir kesim olduğunu kaydeden Ali Koç, "Bizler evden çıkamazken çalışanlarımız bu süreçte çalıştı. Onlar da bir nebze diğer sektörlerde olduğu gibi devam etsin diye kendi sağlıklarını riske attılar. Takdir edilmesi gereken bir özveri. Son bir buçuk sezonda sadece alınan kupalara bakarak sporcuların ve teknik heyetlerin performansını değerlendirmek haksızlık olur. Ben başta kendi sporcularımıza, teknik kadro ve çalışanlara tüm kulüplere kesintisiz faaliyetlerin sürmesi için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu."ŞAMPİYONLUĞU KIL PAYI KAÇIRDIK"Ali Koç, ilerleyen günlerde Fenerbahçe'deki tüm sportif branşları ve yönetimde oldukları 3 yılı değerlendirecekleri bir ortam olacağını belirterek, "Futbolda istediğimiz, hedeflediğimiz noktaya gelemediğimiz için sportif branşlardaki iyi olan taraflar göz ardı ediliyor. Bu sene iki seneye istinaden baktığımızda şampiyonluğu kaybettiğimiz için bu şekilde kaybettiğimiz için üzgünüz. Derinden yaralandığımıza söyleyebilirim. Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik şampiyon yapar demiştim. Bu tahminlerim bizim alacağımız sonuçlarla ilgili değildi. Rakiplerinde puan kaybetmesi gerekiyordu. Bu rakibi düşünerek yapılmış tahmindi. Son düdük çalıncaya kadar şampiyonluğu kovalamamıza rağmen çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Dolayısıyla bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir sezon oldu şöyle baktığımız zaman tutan tutmayan transferleri sezon içerisinde gösterdiğimiz performansa kadro yapılanmasına buna da birkaç dokunuş ile yapacağımız ilavelerle ligin en iddialı takımlarından biri olacağımızı söyleyebilirim. Bugünden, gelecek sezon için yüzde 70 hazır bir kadro var. Bu bazı dokunuşların giderilmesi halinde gelecek sezon şampiyonluğun geleceği bir futbol yapılanması olacak. Sezona çok daha güçlü ve emin bir şekilde başlayacağız" dedi."BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ HATALARDAN DERS ALMAK İSTİYORUZ"Ali Koç, bazı soruları 1 Haziran' kadar netleştireceklerini ve bundan sonrası için yaptıkları hatalardan ders almak istediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Edinilecek en iyi tecrübe yapılan hatalardır. Pek çok hatamız oldu bunlardan da aldığımız dersler paha biçilemez olduğunu ifade etmek istiyorum. Yönetimlerin, futbol takımlarına yaptığı kadar başka unsurlar da söz konusu. Geride baktığımız sezonda ligde sıralamayı belirleyen unsurlar, takımların performansı kadar ne yazık ki federasyon yönetiminin anlayışı adaletsiz kararlarda ülkemize has bir şekilde etkiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve orayı yöneten kişilerle ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Çok değişen bir durum söz konusu değil. Sadece şöyle yapacağız deyip de kaç karardan dönüldüğüne bakmanız. Şampiyonlar Ligi finali oynanacaktı durum ortada. Bunlar değişmek zorunda. ya bunlar tercihen ya da mecburen değişecek. Liyakat eksikliği. Başta hakem kararları olmak üzere sonuçları etkileyen pek çok karara da neredeyse hiçbir standardın oluşmaması durumu var. Sezon başında yapılan algılar, tabii ki sosyal medya algılarından bahsetmiyorum. Bu algılara hakemler üzerinden yapılan manipülasyonlara göz yumulması. Hadsiz ve haksızca yapılan son derece vahim suç içeren iddia ve ithamlara federasyonun soruşturma yapmaması. Kendi delegelerinden gelen iddialar olmak üzere, bazı futbolcuların imaları üzerine bile bir tek savcılığa olan suç duyuruları yok. Hiç kendi içlerinde denetim analiz yapmadan savcılığa gidilmesi haklı olanın değil en çok bağıranın dinlenmesi. Bu kişileri de buluşmada anlatacağım. Birkaç kişi var bir tanesi Fenerbahçe taraftarı. Yaptığı algıları anlatacağım." "HER YAPILANIN KARŞILIĞI MİSLİYLE VERİLECEK" Ali Koç, "Maalesef futbol kültürümüzde rekabette hak ve adalet bakış açısı yok" diyerek, "Başarıya giden her yol mubah görünüyor. Dünyada 20-25 ülkede futbolda başarı sağlamanın sadece futbol içinde değil saha dışında geliştirilen norm haline geldiğini kaç tane futbol ülkesi var. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada bizim için artık farklı bir tavır ortaya koymanın çoktan da zamanı gelmişti. Biz de çok farklı bir yönetim anlayışıyla dünyamızı değiştireceğiz. Sadece kuralsızlıklara hayır diyen bir Fenerbahçe olmayacak. Bizim öyle diğerleri gibi pek çok yüzümüz yok. Tek bir yüzümüz var. Tenhada, umumide farklı değiliz, tribünlere oynamıyoruz. Önümüzdeki sezondan itibaren mert, dürüst, samimi olmayanlara karşı, manipülasyon yapanlara Fenerbahçe'nin ismini zikretmeden bizi hedef alanlara iftirada bulunanlara karşı çok daha farklı tutumumuz olacağınız gereken cevapları vereceğimizi bilmenizi istiyorum. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak. Her yapılanın karşılığı misliyle verilecek" diye konuştu. "İKİNCİ KEZ BAŞKAN ADAYI OLDUĞUMU SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM" Fenerbahçe'de yapılacak olağan seçimli genel kurul hakkında da konuşan Ali Koç, "Biliyorsunuz 12-13 Haziran'da inşallah seçim kurulumuzu yapacağız. Bu 3 sene çabuk geçti. Tarif edilemeyecek şekilde geçti. Ancak aday olduğum zaman da ifade ettiğim gibi yapmak istediklerimizi başarabilmek için 2 dönem lazım demiştik. İlk dönemi iyi kullandığımızı söyleyemem ama buradaki beklenti ve hedefte değişiklik yok. Bu camianın büyük başarılarla buluşması adına kendimi de sorumlu hissettiğim için ikinci kez başkan adayı olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 yıl önce camiamızın sonsuz teveccühünden aldığım güçle Fenerbahçe başkanlığına seçildim. Hangi seviyede olursa olsun bir nebze olsun katkıda bulunmak mutlulukların en büyüğüdür. 3 yıllık yönetim süremize gelince anlayışımız hep Fenerbahçe menfaatlerini ön planda oldu. Fenerbahçe'nin geleceğini inşa etmeye çalıştık bunu yaparken gemiyi de yüzdürmemiz gerekiyordu. Fenerbahçe için alacağımız her kararın sadece bugün değil hatta yarını düşünerek hareket ettik. Biz sadece işimize odaklandık. İdari yapılanma finansal ve hukuksal anlamda başarılı adımlar attık. Önümüzdeki dönemde de hem bu çalışmaları kesintisiz sürdüreceğiz hem de bugüne kadar yaptığımız çalışmaların karşılığını görmeye başlayacağımız dönem olacak. Ben Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldim. Dolayısıyla bu doğrultuda da elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat. Sonsuza kadar kalma gayem yok. Aşırı uzun süreler kalındığında neler yaşandığını tecrübe ettik. Ben böyle bir anlayışa sahip değilim. İnşallah süremiz devam ederse seçilirsek başaracağımızı inanıyorum" dedi. "BAŞKANLIK DÖNEMLERİNE SINIRLAMA GETİRİLMELİ" Kulüplerdeki başkanlık dönemlerine sınırlama getirilmesi gerektiğini dile getiren Ali Koç, "İlk dönemde yaptığımız hataların yapamadığımız şeylerin daha iyi yapmamız gerekenlerin ne olduğunun farkındayız. Fenerbahçe öyle dinamik bir yer ki deneyimler yetersiz kalıyor. Zaten yöneticiliğin ve başkanlığın ilk yıllar zor geçmiştir. Biz de ilk dönemimizde bazı konularda zorlandık. Zaman zaman doğru planlarımızı istediğimiz şekilde hayata geçiremedik. Şartlar doğrultusunda karar vermeye mecbur kaldık. Camiamız rahat oldun. Ben ve benimle devam edecekler arkadaşlar seçilmemiz takdirde gereken dersleri aldık. 3 yılın tecrübesini kendimize en önemli ders olarak kabul ettik. İkinci dönem çok daha farklı olacak. Bu dönemde zaman zaman yapıcı, bazen de insafsız eleştirilere maruz kaldık. Benim eleştiriye açık olduğumu görebilmişsinizdir. Kendi kanalımızda sansür uygulamadık. Eleştiriye açık olmayan yönetim buna izin vermedi. İyi niyet ve samimiyetle yapılan yapıcı ve Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyenlerin yaptığı her türlü eleştiriye saygı duyuyorum. Bunun yanı sıra yönetimi baskı altına almak, bizleri yıldırmak amacıyla gizli ajandası bulunan kötü niyetli eleştiriler diğer camialara oranla çok daha yoğun ve sistematiktir. Bu tarzdaki kişilerin en temel özelliği ise işler iyi giderken, keyifler yerindeyken, iyi sonuçlar ortada alınırken ortada görünmezler. Ancak ilk tökezlemede en önde bayraktarlık yaparlar en çok onların sesi çıkar. Hatta bazılarının taşeronluğunu da yaparlar. İnanın bunların amacı ne Fenerbahçe sevgisi ne de başarısıdır. Ben kendimi hatırlıyorum. Aday olduğum zaman Mayıs aylarında keyifle Fenerbahçe şampiyon olsa da bende adaylığımı geri çeksem diye. Çubuklunun başarısı kimin yönettiği, kim yönetimde diye istenen şekilde olmamalı. Fenerbahçeli iseniz bu formanın başarısını istersiniz. Dolayısıyla bunların amacı Fenerbahçe sevgisi değil. Buradan bu arkadaşlara veya taşeronluk yaptıkları kişilere çağrıda bulunuyorum. Bir takım; sosyal medyayı, geleneksel medyayı, burada manipülasyonlarla uğraşacağı yalanlar üreteceğinize işte size fırsat. Gerçekten Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız bunun yolu sandıktan geçer. Geçen gün bir eski yöneticimiz konuşmuş. Gündemde kalması için konuşma yapması gereken arkadaşımız. Yok Belçika'dan şöyle adam getirdik bizim projemizi almadılar falan. Onların getirdiği adam İspanyol, Fenerbahçe'den sonra iş bulamadı. Bunlar çok rahatta yalan söylüyorlar. Bir biz kulübe geldik yönetimi devraldığımızda eski yönetimden devir teslim nezaketini göstermediler, Fenerbahçe geleneğinde devir teslim yapılır. Bırakın altyapıyı, başka hiçbir konuda bir şey söylemediler. Altyapıda malum arkadaşlar yönetenler bize iki sayfa verdiler orada da antrenman programı vardı. Belçika projesi var falan demediler. Şimdi seçimlere 3 gün kala bunu söylüyor. Bizden ayrılan arkadaş Guti ile beraber çalışıyor. Bunun gibiler çok olacak. Bu kişilerin spor hukukunu da manipüle ettiğini de anlatacağız" şeklinde konuştu."PERDE ARKASINDAN KONUŞMAYIN"Fenerbahçe Kulübü'ne aday olmak isteyenlere çağrıda bulunan Ali Koç, "Açık çağrıda bulunuyorum işte fırsat. Gelin sandık eli kulağında. Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız, vizyon katmak istiyorsanız gelin anlatın. En güzel yolu aday olup konuşmak. Futbolu nasıl yöneteceksiniz anlatın, nasıl branşları devam ettireceğiniz anlatın. Akıl akıldan üstündür. Çıkın güzel bir rekabet olsun. Ama perde arkasından konuşmayın. Benim de anlatacaklarım olacak. Bekliyoruz, genel kurulumuzun renkli geçmesini Fenerbahçe'ye fayda sağlamasını. Kararı verecek olan camiadır" ifadelerini kullandı."TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Ali Koç, 3 sene boyunca her koşulda kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, "Onların desteği en kötü günlerde bile en büyük güç olmuştur. 3 yıl boyunca mesai veren tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Son 1 buçuk yılda pandemi dolayısıyla birbirimizden ayrı düştük. Yan yana olmaya hasret kaldık. İnşallah en azından yeni sezonda tam kapasite olmasa da tribünlerimizi dolu olduğu, omuz omuza çubukluyu desteklediğimiz döneme dönebiliriz. 12 Mayıs 2021 tarihinde yaptığımı toplantıda aldığımız karar çerçevesinde olağan seçimli genel kurulumuzu 29-30 Mayıs, sağlanmadığı takdirde 5-6 Haziran'da yapacağımızı duyurduk. Ancak İçişleri Bakanlığımızın kademeli normalleşme yasakları nedeniyle tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince ileri bırakmak zorunda kaldık. 5-6 Haziran'da yapacağız, ikincisi ise 12-13 Haziran olarak güncellemek durumunda kaldık. İnşallah 12-13 Haziran'da da mümkün olan en fazla katılımla genel kurulu bir araya getireceğiz. Seçildiğimiz takdirde yaptığımız doğruların üstüne yenilerini inşa ederek, düne takılmadan, yarınları daha iyi yapmaya çalışarak güçlü bir Fenerbahçe için sen ben o bu demeden aynı yolda bu ulu çınarın altında buluşarak yolumuza inançla devam edeceğiz. Bu hikaye bu yolculuk bu camia başarıları mutlulukları hak ediyor. Bu imtihana ben ve arkadaşlarım her türlü mücadeleye hazır. İnşallah seçiliriz, seçilirsek de bütün çektiğimiz çilelerin tam tersine, artık harcadığımız emeğin fedakarlıkların karşılığını alır ve bu camia hak ettiği mutluluklara kavuşur" dedi.