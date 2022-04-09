SPOR Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi

09.04.2022 12:18

SPOR Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldiMustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkanlığa aday olacağını açıklayan Sadettin Saran, bir araya geldi.

SPOR Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkanlığa aday olacağını açıklayan Sadettin Saran, bir araya geldi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. YDK başkan adaylarının açıklamalarının ardından salona gelen Sadettin Saran, oyunu kullandı. Salonda başkan Ali Koç ile görüşen Saran'ın başkana sarılması dikkati çekti. İkili kısa bir süre sohbet etti. Saran daha sonra salonda yer alan YDK üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

SPOR Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi
SPOR Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi
SPOR Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi
SPOR Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi
SPOR Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi
SPOR Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi
SPOR Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi

YORUMLAR
500
Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi Ali Koç ve Saadettin Saran bir araya geldi Birce Akalay Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi: İmkansız Birce Akalay Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi: İmkansız

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:55 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu sımsıkı saran taytıyla ortalığı yıktı geçti!
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 13:05:28. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Ali Koç ile Sadettin Saran bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement