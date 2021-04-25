SPOR Ali Koç: İlk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadık - Son Dakika

SPOR Ali Koç: İlk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadık

25.04.2021 23:19

Ali Koç: İlk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadık"Ben takımımın savaşmasından memnunum"'Biz şirin gözükmek için doğru bulmadığımız bir şeyi yapmayız''Kalecilikte bu var'Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Üç puan aldığımız için memnunuz.

Ali Koç: İlk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadık

"Ben takımımın savaşmasından memnunum"

'Biz şirin gözükmek için doğru bulmadığımız bir şeyi yapmayız'

'Kalecilikte bu var'

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Üç puan aldığımız için memnunuz. Cumartesi günü de söylediğim gibi her maç, final maçı. İlk yarı bence sezonun en iyi topunu oynadık ama artık son 15-20 dakikada çile çekmeden maçları bitirmemiz lazım" dedi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galibiyetten dolayı memnun olduğunu ifade eden Koç, 'Üç puan aldığımız için memnunuz. Cumartesi günü de söylediğim gibi her maç, final maçı. İlk yarı bence sezonun en iyi topunu oynadık ama artık son 15-20 dakikada çile çekmeden maçları bitirmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bu konuyu adresleriz. Takımı, hocamı, tüm ekibi, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Önemli bir üç puan aldık' diye konuştu.

'BİZ ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN DOĞRU BULMADIĞIMIZ BİR ŞEYİ YAPMAYIZ'

Yönetim olarak saha içine konsantre olduklarını vurgulayan Ali Koç, 'Biz, bir seri yakaladık. Hava yakaladık. Burnumuzu kaldırdık, biz ne zaman burnumuzu kaldırsak bir yerlerden haksız ithamlar, saldırı, bizi saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Biliyorum, taraftarlarımız bana çok kızıyor, 'niye masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz' diye. Bizim tarzımız farklı. Biz şirin gözükmek için doğru bulmadığımız bir şeyi yapmayız. Başkalarını da töhmet altında bırakmayız. Hiç bizimle alakası olmayan konular, bize yapıştırılmaya çalışılıyor. Bundan 1-2 ay önce şurada oynanan bir derbi maçı sonrası, ezeli rakibimiz demediğini bırakmadı. Hepsi iftiraydı. Biz bu kavganın içinde olmak istemiyoruz. İşimize bakıp, sahaya konsantre olacağız. Türkiye'de şöyle bir anlayış var, bir yere kadar da doğru aslında. Maçlar sadece sahada kazanılmıyor. Hakemleri baskı altında bırakmak, algı yönetmek? Biz bu topa girmeyeceğiz. Biz bu şekilde davranırsak Türk futbolunun sorunlarını çözemeyiz. Rekabeti sahada bırakalım, saha dışında da sorunlarımızı çözelim. Gelirlerimizi arttıralım. Biz hala aynı noktadayız. Şampiyonluk çok çok önemli ama şampiyonluk değerlerden feragat etmek kadar önemli değil. İnşallah biz doğruyu yapan taraf oluruz. İnşallah hayretle izlediğim açıklamaların devamı gelmez? şeklinde konuştu.

'KALECİLİKTE BU VAR'

Harun Tekin'in performansı ile ilgili gelen soruya ise Ali Koç, 'Ben oyuncular bazında konuşmayayım. Eminim hocam basın toplantısında adresliyordur. Kalecilikte bu var. 10 top kurtarırsın, aptalca bir hareket yaparsın hepsi heba olur. İşin doğasında bu var. Ben takımımın savaşmasından, koşmasından memnunum. İnşallah böyle devam eder, sonunu da bu şekilde getiririz. Kısmetse de mutlu sona ulaşırız' cevabını verdi.

Öte yandan Ali Koç, şampiyonluk yarışında favori konumda oldukları konusunda çıkan haberlerle ilgili olarak ise, 'Biz 10 senede 3 kere son maçta şampiyonluk kaybettik. Her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini en iyi bizler biliriz' şeklinde konuştu.

SPOR Ali Koç: İlk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadık
SPOR Ali Koç: İlk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadık
SPOR Ali Koç: İlk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadık
SPOR Ali Koç: İlk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadık

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Cumartesi, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Ali Koç: İlk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadık - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi herkesi üzecek Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu Bir süre önce eşinden ayrılan 37 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! Güneşli günler geri dönüyor Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Pakistan'dan Türkiye'ye destek Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası Pakistan'dan Türkiye'ye destek Kimsenin yapamadığını yaptı! Uçan tekme ile magandayı yaptığına pişman etti Kimsenin yapamadığını yaptı! Uçan tekme ile magandayı yaptığına pişman etti Halayıyla meşhur televizyon kanalı yayın hayatına geri dönüyor Halayıyla meşhur televizyon kanalı yayın hayatına geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi         
23:57
Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı         
22:59
Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdı Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdı         
22:18
Kansere yakalanan Canan Ergüder başrolünü oynadığı Menajerimi Ara'ya veda etti Kansere yakalanan Canan Ergüder başrolünü oynadığı Menajerimi Ara'ya veda etti         
22:04
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı olanlarda "kalp kası iltihabı" görüldü         
21:43
5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı 5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı         
21:32
Beşiktaş yenilgisiyle birlikte Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Beşiktaş yenilgisiyle birlikte Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi         
20:41
ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı ABD ordusu, Afganistan'dan çekilmeye başladı         
20:33
Beyaz çarşaflı şaka yapan gençler, Ramazan davulcusuna ecel terleri döktürdü Beyaz çarşaflı şaka yapan gençler, Ramazan davulcusuna ecel terleri döktürdü         
19:04
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı         
16:37
Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar         
16:11
Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı Ramazan'ın maneviyatına yakışan tablo! Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı         
15:24
Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu Haberler kötü! Dünyanın seferber olduğu kayıp denizaltı üç parçaya ayrılmış halde bulundu         
15:22
Biden'in skandal Biden'in skandal "soykırım" açıklamasının arkasından Kamala Harris çıktı         
11:44
Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmişti! Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı         
11:43
Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar         
11:07
Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı Boğaz'da dikkat çeken görüntü! Rus savaş gemisinin mürettebatı dakikalar boyunca gözlerini ayıramadı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 00:14:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Ali Koç: İlk yarı sezonun en iyi futbolunu oynadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei