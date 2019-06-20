Son Dakika Haberleri: Ali Koç: "İnşallah yarın şampiyon olacağız"
Son Dakika Spor Haber

Ali Koç: "İnşallah yarın şampiyon olacağız"

54 dakika önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yapılan oyunlara ve oluşturulan gerginliklere rağmen yarın basketbolda şampiyon olacağız" dedi.

Ali Koç:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yapılan oyunlara ve oluşturulan gerginliklere rağmen yarın basketbolda şampiyon olacağız" dedi. Başkan Koç öte yandan yarın sarı-lacivertli taraftarın aldığı ceza için basketbol federasyonuna gerekli başvuruyu da yaptıklarını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de kulübe maddi destek için yapılan "winwin" kampanyasında önemli açıklamalarda bulundu. Yarın Tahincioğlu Basketbol Süper Lig Play-Off Final serisinde Anadolu Efes ile yapılacak olan 7. ve son maçtan zaferle ayrılarak şampiyon olacaklarını söyleyen Başkan Koç, "Taraftarımızın kulübe katkıları çok iyi. Yapılan kampanyalarda sonuçlar çok iyi. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Basketbol serimiz nedeniyle program tarihlerini değiştirdik. Yarın inşallah basketbolda şampiyon olacağız. Yapılan oyunlara ve oluşturulan gerginliklere rağmen şampiyon olacağız. Kupayı alırsak bizden mutlusu yok" dedi.

"Federasyona başvurumuzu yaptık"

Fenerbahçe taraftarının Efes maçında cezası nedeniyle tribünde olamayacağını ancak Türkiye Basketbol Federasyonu'na gerekli başvuruları yaptıklarını belirten Başkan Ali Koç, "Taraftarımıza bir yasak geldi. Başvurumuzu yaptık. Sabah sonucunu bekliyoruz. Olumsuz cevap da alsak yönetim olarak takımımıza desteğimizi vereceğiz. İnşallah o kupayı alıp, geleceğiz" yorumunu yaptı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, basketbol, Ali Koç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil bombası! Canlı yayında açıkladı Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan Ali Koç'a transfer teklifi Beşiktaş, Umut Meraş'i transfer etti! İşte yıllık ücreti Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:10:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Koç: "İnşallah yarın şampiyon olacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]