Ali Koç: "İstenen bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaptırmak agresifleştirmiş" - Son Dakika

Ali Koç: "İstenen bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaptırmak agresifleştirmiş"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün yaptığı açıklamalara cevap olarak, "Vedat'tan sonra çok istenen bir oyuncuyu daha Fenerbahçe'ye kaptırmak karşı tarafı çok agresifleştirmiş" ifadelerini kullandı.

Ali Koç:

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün yaptığı açıklamalara cevap olarak, "Vedat'tan sonra çok istenen bir oyuncuyu daha Fenerbahçe'ye kaptırmak karşı tarafı çok agresifleştirmiş" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısının sona ermesinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün "Galatasaray, Türk futbolunun kıblesidir. Futbolcular önce bize gelir daha sonra 2-3 katı fazla paran verilen kulübe gider" açıklaması yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e, "Bu kadar kötü durumda olan Türk futbolunun kıblesi olmak, pek övünülecek bir şey değil. Ben Mustafa Cengiz'e, 'Başkanım siz sağlığınıza kavuşun, ben şampiyon olmuş kadar sevinirim' dedim, sözlerimin de arkasındayım. Vedat'tan sonra çok istenen bir oyuncuyu daha Fenerbahçe'ye kaptırmak karşı tarafı çok agresifleştirmiş. Mert Hakan ile ilgili ifadeleri bir miktar üzülerek takip ettik. Aslını astarını söylemek durumundayım. Mukavelesi olan oyuncu ile, arkadan dolaşıp, kulübün haberi olmadan anlaşmaya varmak, etik değildir. Mert Hakan bize kasım ayında önerildi. Sonra anlaşma sağlanmış bir takımla. İki takım arasındaki önemli bir maçtan 2 hafta önce olduğu varsayılırsa, bu da enteresan. Mert Hakan'ın duruşu, benim açımdan takdire şayan bir duruştur. Bizim yaptığımız anlaşma, onun daha önce Galatasaray ile anlaştığı şartlardan, daha düşük şartlar" dedi.

Sosa konusunda bir öneri yok

Takıma yapılacak transferler hakkında konuşan Koç, "Transferler devam edecek. İhtiyacımız var. Hem içeri gelecekler, hem dışarı gidecekler var. Önemli olan 2 senede sağladığımız olan maaş bütçelerindeki düşüşü devam ettirebilmek. Önemli olan bu. Bitmemiş bir transferi konuşmam. Sosa konusunda bana getirilen bir öneri yok. Gelirse de bakarız. Sınırlı olan cephanemizi en iyi şekilde kullanmak durumundayız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Koç: 'İstenen bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaptırmak agresifleştirmiş' - Son Dakika Spor
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