Başkan Ali Koç: "İyi bir hava yakaladık umarım devamını getiririz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-1 kazanılan Başakşehir maçının ardından takımın aldığı sonuçlardan ve takımdaki havadan çok memnun olduklarını belirterek, "Biz son ana kadar inanmaya devam edeceğiz. Kaptanımıza, hocamıza, sportif direktörümüze, takımda birçok rolü olan Emre Belözoğlu'na, arkadaşlarına ve sahada olan-olmayan oyunculara güveniyoruz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-1'lik Medipol Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Geçirdiği korona virüs tedavisi boyunca, kendisini arayan ve geçmiş olsun mesajları ileten tüm futbol paydaşlarına teşekkür ederek konuşmaya başlayan Başkan Koç, "Uzun zaman oldu beraber olmayalı. Tüm futbol paydaşlarına, kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Çok şükür hafif atlattım diyebilirim. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Yeni varyant çabuk yayılıyor. Kulübümüzde bile tüm branşlarda yayıldı. Basketbolda 5 oyuncumuz, hocamız yakalandı. Voleybolda finale çıkamadık. Kadın basketbolda da takımda virüsler çıktı. Dolayısıyla tüm kulüpler bu sıkıntıları yaşıyor. Herkesi çok dikkatli olmaya davet ediyorum. Hastalığım boyunca yanımda olan, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese de acil şifalar diliyorum. Ben aşı olmadım çünkü sıram gelmedi. Sırası gelip olmayan çok insan var. Aşı sırası gelen herkes bu imkandan yararlanmalı. Aşının zararı yok faydası vardır. Her aşı olan yakalanmayacak diye bir şey yok ama yüzdeler düşüyor" dedi.

"7 HAFTADA HER ŞEY OLABİLİR"

BAY haftası öncesi çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Başkan Koç, "Arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Bay geçeceğimiz haftadan önce önemli bir maçtı. Başakşehir tonla talihsizlik yaşıyor, bizim iki senedir yaşadığımız gibi. İyi top oynuyorlar. Mutlu olan biz olduk bu akşam. BAY haftası öncesi önemli bir virajı kayıpsız geçtik. 7 haftada her şey olabilir. Biz 10 sende 3 kere son haftada şampiyonluk kaybettik. Son dakikaya kadar her şey değişebilir. Biz son ana kadar inanmaya devam edeceğiz. Kaptanımıza, hocamıza, sportif direktörümüze, birçok rolü olan Emre Belözoğlu'na, arkadaşlarına ve sahada olan-olmayan oyunculara güveniyoruz. Bir hava yakaladık. Topla çok oynuyoruz, rakibe az imkan veriyoruz. Şu an oynadığımız futboldan, havadan ve sonuçlardan memnunuz. Altay sadece iyi bir kaleci değil, iyi bir insan. Buradan geçmiş olsun diyorum. Sadık Çiftpınar'a da geçmiş olsun diliyorum. Altay'ın Avrupa Şampiyonası'na yetişme durumu yüksek. Umarım bir an önce toparlanır" şeklinde konuştu.

"ÜMİT ÖZTÜRK İLE SIKINTILARIMIZ VAR"

Başakşehir maçının Video VAR'da yer alan Hakem Ümit Öztürk'ün yönetimini eleştiren Başkan Koç, "Malatya maçında gördüğüm tüm yorumcuların penaltıyı işaret etmesi var. Biz maçtan sonra bir şey demedik. Türkiye'de herkes hakem ve VAR performansından dolayı şikayetçi. Ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama biz en çok vaka yaşayan ve en az kulüplerin başındayız. Belki de birinciyiz. Kimin sesi çok çıkarsa onun kazandığı ortam olsun istemiyoruz. Bugün maça gelirsek, VAR'daki arkadaş Ümit Öztürk ile sıkıntılarımız var. VAR odasında olsun, sahada olsun onun maçlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bugün Cüneyt hocanın işlerini kolaylaştırmadı, zorlaştırdı. Yediğimiz golde bence hakeme yardımcı olmalıydı. Bir iki pozisyonda da kırmızı kartlık olaylar vardı. VAR hakemi sanki orta hakeme daha yardımcı olabilirdi. Ama bu hakemin özelinde de rahatsızlıklarımız var. Bu konuya dikkat çekmeyi ihtiyaç duydum" dedi.

"HEYECANLI BİR FİNİŞ OLACAK"

Beşiktaş ile olan puan farkı hakkında konuşan Başkan Koç, "Bizim 6 maçımız kaldı. Ligin 7 haftası var. Şu ortamda her şey olabilir. 2 ve 3 de ipi göğüsleyebilir. Renkli bir lig olacak. Heyecanlı finiş olacak. Biz iyi bir hava yakaladık umarım devamını getiririz. Bu havanın bozulmasına etken iki şey var; covid ve sakatlık. Covid ve sakatlık görmezsek, bu ligin ipini göğüsleriz. Her takım puan kaybedecektir biz de dahil" ifadelerini kullandı.

"EROL HOCANIN DA EMEĞİ VAR"

Son olarak eski teknik direktörleri Erol Bulut ve Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Başkan Koç, şunları söyledi:

"Erol hocanın çok büyük emeği var. Ona inandık ve sezon başına onunla başladık. Ondan önce çok analizler yaptık sonra Erol hoca ile başladık. Bir noktaya geldiğimizde, kan değişikliği lazım dedik. Bugün şampiyonluk şansından bahsediyorsak, bizi buraya Erol hoca getirdi. Daha erken değişiklik olabilir miydi, olurdu. Ama her kötü sonuçta hoca değişmez. Benim için hocalık kadar, insanlık ve karakter de önemli. Karakter olarak para pul ile işi olmayan, menajerlerle işi olmayan, medyada haber derdi ya da haber sızdırmayla uğraşmayan, özü sözü bir, mert biri. Tam benim çalışmak istediğim biri. Bundan sonra kariyerinde başarılar diliyorum. Kaptana gelirsek, onun bir futbol felsefesi var. Yıllardır buna kendini hazırlıyor. Ben Başakşehir'de oynarken bile konuşuyordum. O zamanlardan beri kendini geliştiriyor. Her maç da üstüne koyuyor. Çok hırslı. Futbolcular da kendisine inanıyor. Ben güzel bir kimya yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun meyvelerini toplarız. Ben Emre'ye de Erol hocaya da teşekkür ediyorum."

(Güven Mert Ercan - Oğuzhan Ort/İHA)