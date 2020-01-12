Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ara transfer döneminde 1-2 futbolcuyu kadrolarına katabileceklerini söyledi.

Sarı-lacivertli futbol takımının ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Başkan Koç, bir basın mensubunun "Fenerbahçe taraftarında transfer yapılması engelleniyor diye panik hali var..." sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Haklı taraftar, ben de o yüzden bu çağrıyı yapıyorum. Çünkü meşru bir talebimiz var. Bu talebin benzerini bir kere yapmışız, kabul görmüş. Bu yaşayan bir sistem. Size bir rakam veriliyor, müzakere ediyorsunuz, belki arada bir satış yapıyorsunuz. Belki bir oyuncuyu kadronuzdan bedel almadan veriyorsunuz ama onun maaşı düşüyor. ya da yapılandırma yapıyorsunuz, ana para azalıyor. Bütün bunlar sistemin içerisine monte edilmesi gerekiyor. Monte edilmeyecek unsurlar da var, mesela yaz transferlerinin artısı eksisi, UEFA gelirleri, sermaye artışı varsa 15 Aralık'a kadar. Bizim talebimiz bu dinamik sistemin parçası. Evet yapamadık bankalarla ama akabinde iki ayrı bankayla yaptık 'bunları lütfen daha önce yaptığımız başvurada olduğu gibi hesaplamanıza dahil edin' diyoruz. Bizim lehimize olan en önemli unsurlardan bir tanesi, ana para hesaplamasını bizim lehimize pozitif etkileyecek, iki ayrı bankayla yaptığımız yeniden yapılandırma. Bununla ilgili cevabı bekliyoruz."

Beşiktaş'ın faizlerle ilgili bir talebi olduğunu belirten Koç, "Biz ve bir kulüp daha yazı verdik, 'destekliyoruz' diye. Yüzde 80 döviz borcumuz var, dolayısıyla en az bizi etkileyecek. Bir rakibin buna ihtiyacı varsa, ben de destek verebiliyorsam, verebilmeliyim. Destek verecek kulüpler çekiniyorlar, ne olur ne olmaz diye. Bu kadar mı rekabet hırsı insanların bu kadar kısa vadeli düşünmesine sebep oluyor. Fenerbahçe'den bu kadar mı korkuyorsunuz. Fenerbahçe yapsa yapsa bir veya iki tane o da herhalde kiralama yapabilecek, oyuncu satamazsa. TFF'nin limitleri olmasa UEFA'nın bize getirdiği sınırlama var. Sattığın kadar alabilirsin. Kimseyi satmazsak, ancak kiralama yapabiliyoruz. Yapabileceğimiz kiralamalar, gücümüz belirli, bu kadar mı korkuyorsunuz Fenerbahçe'den top tüfek saldırıyorsunuz. Medyanınızla, siyasi gücünüzle, verdiğiniz demeçlerle. Yazık, gerçekten yazık." diye konuştu.

"Comolli ile şimdilik devam ediyoruz"

Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile yolların ayrılacağı iddialarıyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Comolli ile şimdilik devam ediyoruz. Açıklama yaptı. Bana sorarsanız özünde yanlış bir açıklama ama sosyal medya diye bir unsur var. Bazen insanlar onun baskısı altında ister istemez hatalar yapabiliyorlar. Çok yüklenildi, yanlış. Benim bir açıklamam ile zaten onun endişe ettiği unsurlar giderilebilirdi. Ben yönetim kurulunda da en son 1907'de yaptığımız toplantıda da açık açık söyledim konuyu. Geldi, konuşacağız, bakacağız duruma."

Comolli'nin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayı da eleştirilen Koç, "Twitter hesabı açması.. Ben özgür ifadeye inanan bir insanım. Twitter hesabın olur zaman zaman tweet atarsın. Bu kadar transfer yapmamışsın hesap açmamışsın da buraya mı kaldı. Bizim bazen artımız, bazen eksimiz, biz çok çabuk reaksiyon vermiyoruz. Maçlardan sonra yaptığımız açıklamalar için bir gün sonrayı bekliyoruz. Bazen bu olumlu ya da olumsuz da olabiliyor. Aceleyle karar veren bir yönetim tarzımız yok. Zamanı gelince o konuya da bakacağız." diye konuştu.