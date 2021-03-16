Ali Koç: "Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek" - Son Dakika

Koç Holding Başkan vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı kabul programına katıldı. (3)

Ali Koç: "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek"

Ali Koç: "Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı"

Ali Koç: "10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz"

Ali Koç: "Uluslararası iş alemine çağrıda bulunmak istiyoruz; Türkiye, tarihsel birikimi, yetişmiş insan kaynağı, Ar-Ge kabiliyetleri, ekonomik potansiyeli, eşsiz jeostratejik konumu ve bugünkü mevcut teşvik sistemiyle dünyaya önemli fırsatlar sunan ülkelerin başında gelmektedir"