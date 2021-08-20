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Ali Koç, konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara kızdı: Susar mısın? - Son Dakika

Ali Koç, konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara kızdı: Susar mısın?

20.08.2021 09:10

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Helsinki maçının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran bir taraftara ise "Bir dakika susar mısın lütfen?" cevap verdi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında kendi sahasında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Koç, konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran bir taraftara ise "Bir dakika susar mısın lütfen?" diye cevap verdi.

"SİSTEM YAVAŞ YAVAŞ OTURUYOR"

Helsinki maçını değerlendiren Ali Koç, oyundan memnun olduğunu vurgulayarak, "Hakimiyet bizdeydi. Baskı yapan bizdik. 94'üncü dakikada baskı yapıyorduk, o da memnuniyet verici. Sistem yavaş yavaş oturuyor. En memnun olduğum şey, topu çabuk geri almamız, 3'üncü bölgede basmamız. Daha çok yolun başındayız. Diğer taraftan kamp dönemini sakatsız atlattık derken arka arkaya 3 oyuncumuz sakatlandı. Bugün de Novak ve İrfan'ın durumu inşallah ciddi değildir. Bu durumlarla da uğraşmaya çalışıyoruz. Hocamı da kutluyorum. Sistemine kısa sürede inandırdı" diye konuştu.

"4 TRANSFERİMİZ OLACAK"

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ali Koç, ayrıca dün tanıtılan 3. forma konusundaki eleştirilere de cevap verdi. Formayı çok beğendiğinin altını çizen Koç, "İnşallah en az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak. Kayıtsız şartsız Fenerbahçe'yi destekleyen taraftarlarımıza sesleniyorum. Daha bismillah demeden yıpratma kampanyası başlatıldı. Ben kolay kolay yıpranmam da, genç arkadaşlar daha yıpranmaya müsaitler. Dün bir forma açıkladık. Forma şöyle, böyle, arma yok dendi. Ben çok beğendim. Formada logo yok diye yaygara koparıyorlar" açıklamasında bulundu.

"BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"

Transfer sürecinde sabırlı davrandıklarını vurgulayan başkan Ali Koç, takım ruhuyla hareket eden bir ekip kurmak istediklerinin altını çizerek, "Ben, bu senenin şifrelerini vermeye çalıştım. Bunlardan bir tanesi ne ruhta bir takım kurmak istediğimizdi. 90 dakika mücadele edecek ve her şeyini verecek bir takım kuracağız dedim. Şahsından çok takımı düşünen bir takım. Transferde rahat olun, bu tesadüfi bir sessizlik değil. Yazabileceğimiz iki santrforumuz vardı, Serdar ve Enner. 2-3 gün arayla ikisini de kaybettik. Geçen sene de çok transfer yaptık. Çok ya da az transferle alakası yok. 20 yaşındaki Muhammed gol atıyor, 16 yaşındaki Arda oyuna giriyor. Biz doğru yoldayız. Biz burada en iyisini yapmak için sabırlı bir süreçten geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

SÖRLOTH VE KOLASİNAC SORUSUNA YANIT

Başkan Ali Koç, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Sörloth ve Kolasinac ile ilgili sorulan soruyu da "3 senedir birlikteyiz, bir imza atmadan açıklamıyoruz. Arkadaşlarım ya da ben bir haber sızdırdık mı? Bizim yoğurt yiyişimiz böyle." şeklinde yanıtladı.

Ali Koç, konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara kızdı: Susar mısın?

Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara kızdı: Susar mısın? - Son Dakika Spor


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