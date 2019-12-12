Ali Koç, maçı locasından takip etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Koç, maçı locasından takip etti - Son Dakika Spor

Ali Koç, maçı locasından takip etti

6 saat önce

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı Euroleague müsabakasını locasından takip etti.

Ali Koç, maçı locasından takip etti, System.String[]

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı Euroleague müsabakasını locasından takip etti.


Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko'nun evinde Anadolu Efes'i ağırladığı müsabakayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç locasından takip etti. Müsabaka boyunca ayakta maçı izleyen Koç zaman zaman pozisyonlara tepki verdi. Ali Koç maç esnasındaki pozisyonlara bakmak için sürekli içeriye girerek televizyondan pozisyon tekrarlarına baktı. - İSTANBUL

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Ali Koç, Beko, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı
Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe favori TFF açıkladı! Ali Koç, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile görüştü Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes

Son Dakika Haberleri
04:32 Borussia Mönchengladbach - İstanbul Başakşehir maçından kareler - Son Dakika Spor
03:41 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - İrfan Can Kahveci ve Enzo Crivelli - Son Dakika Spor
02:58 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Okan Buruk - Son Dakika Spor
02:48 Maçın ardından - Son Dakika Spor
02:44 Trentino Itas 3 -2 Fenerbahçe HDI Sigorta - Son Dakika Spor
01:10 Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! - Son Dakika Spor
00:59 Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 05:17:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Koç, maçı locasından takip etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]