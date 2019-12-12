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Ali Koç, maçı locasından takip etti
6 saat önce
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı Euroleague müsabakasını locasından takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes ile oynadığı Euroleague müsabakasını locasından takip etti.
Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko'nun evinde Anadolu Efes'i ağırladığı müsabakayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç locasından takip etti. Müsabaka boyunca ayakta maçı izleyen Koç zaman zaman pozisyonlara tepki verdi. Ali Koç maç esnasındaki pozisyonlara bakmak için sürekli içeriye girerek televizyondan pozisyon tekrarlarına baktı. - İSTANBUL
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