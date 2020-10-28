Ali Koç: "Mükemmele yakın bir iş çıkardık" - Son Dakika

Ali Koç: "Mükemmele yakın bir iş çıkardık"

28.10.2020 15:33
Ali Koç:

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, transfer döneminde mükemmele yakın bir iş çıkardıklarını ifade ederken, Fenerbahçe'nin günü kurtarmayla ilerlemeyeceğini belirtti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, transfer döneminde mükemmele yakın bir iş çıkardıklarını ifade ederken, Fenerbahçe'nin günü kurtarmayla ilerlemeyeceğini belirtti.

Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu'nun yeni görevini düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. 1907 Tribünü'ndeki toplantıya Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ile Teknik Direktör Erol Bulut katıldı. Düzenlenen basın toplantısında Emre Belözoğlu'nun futbola başladığı yıllardan bu yana yer aldığı kulüplerden ve maçlardan görüntülerin yer aldığı bir video gösterimi yapıldı. Daha sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, imzanın farklı bir şekilde atılacağını dile getirdi. Emre Belözoğlu ile Ali Koç, arkasında '2020-21 sezonu Sportif Direktörü' olduğunun yer aldığı formayı imzaladı.

Başkan Ali Koç, törende yaptığı konuşmada, "Karşımızda Emre Belözoğlu var. Türk futbol tarihinin en önemli, en başarılı oyuncularından biri. Hangi takımda olduysa Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve yurt dışında dünyanın en önemli 5 liginin 3'ünde yıllarca oynamış sadece bir kulüpte değil birden fazla kulüpte başarılı olup kupa kaldırmış. Türk bayrağını yurt dışında olduğu süre boyunca en iyi şeklide dalgalandırmıştır. Emre bu yaz itibarıyla yepyeni bir kariyere yelken açıyor. Biraz geriye gidelim 2018-19 yılının kış ayları ilk yarının sonları Fenerbahçemiz çok kötü gidiyor, takım olamıyoruz, sancılı bir süreç. Ben Göksel Gümüşdağ'ın da izni ile Emre Belözoğlu ile görüşme yaptım. O zaman Başakşehir'in kaptanıydı. 'Bu sıkıntılı süreçte sen olsan neleri yapardın' diye sordum ve artıları eksileri ile anlattı. Güvendiğim, Fenerbahçe için kalbi atan birine sen ne olsan ne yapardını sormak için konuşma yaptık. 'Sen ne yapacaksın seneye' dedim. Emre, sezonu bitirip bir müddet İtalya'ya taşınmak ve İtalyancasını geliştirmek istiyordu. Gönlünde yatan kariyer hedefleri ve Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü olmak istiyordu. Benim de gönlüme çok hoş gelmişti. Sezon bitince bazı arkadaşlar teknik direktörümüz Ersun hoca ve o zamanki yöneticilerimizden Semih Bey (Özsoy) takıma kaptan olarak katılmasını, Samandıra'ya aidiyet duygusunu aşılayarak formanın ağırlığını anlatmak gibi fikirlerle geldiler. Benim de aklıma yattı ve sağ olsun Emre de kabul etti. Göksel başkanla konuştuk ve yeşil ışık yaktı. Emre kaptanımız olarak yuvasına döndü. İşlerimiz de iyi gidiyordu. Ama sonrasında şampiyon adayı olduğumuz sezonu 7'nci bitirdik" dedi.

"Sıkıntılı süreci minimum şekilde atlatmamız için şikayet etmeden bütün görevleri aldı"

2019-20 sezonu içinde korona virüs salgını yaşadıklarını ve sonrasında Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını hatırlatan Ali Koç, "Yeni hoca seçiminde en doğru kararı verebilmek için acele etmeyerek iyi araştırmaya, derinlemesine analizler yapmaya ve bunun için de sıkı bir çalışmaya girmemiz gerekiyordu. Bu sürecin içinde Emre sadece takım kaptanı değil futbol şubemizin lideri gibi bu sıkıntılı süreci minimum şekilde atlatmamız için şikayet etmeden bütün görevleri aldı. Aslında Emre'nin bana söylediği; Fenerbahçe'de futbolda eksik olan 'doğru bir futbol aklımızın olmaması' dedi. Futbol aklımızı kendisi ile birlikte geliştirdik. Değişik bir transfer süreci geçirdik. Hoca seçimimizde de Emre ile birlikte oturup konuştuk. Sonra tek tek transferlerimizi yapmaya başladık. Hepinizin bildiği gibi mali sorunlar ve sıkıntılar çerçevesinde manevra alanımız da yoktu. UEFA'nın sattığın kadar alabilirsin kuralından dolayı manevra alanımız sıkıntılıydı. Emre'nin şapkadan tavşan çıkardığını, bu transfer sürecini en iyi şekilde noktaladığını söyleyebilirim. Emre'nin seçtiği oyuncular alındı gibi düşünülmemesi lazım. Her birimizin üzerinde durduğu artı ve eksi oyuncular vardı. Bizimle alakası olmayan oyuncular yazıldı ama mecbur kalmadıkça yalanlamadık, sessiz kaldık. Emre, bana taraftarken, yöneticiyken vermiş olduğu güven hissini bu süreçte de verdi. Emre değişik yerlerde futbol oynadı ama sonrası önemli. Emre oynadığı liglerde dostluklar kurmuş ve bu kişiler zamanla en önemli yerlere gelmiş. Orada kurduğu dostlukların bu kadar sene sonra devam ediyor olması ve Emre kapıyı çaldığında bizi olumlu yönde etkilemesi beni etkiledi" şeklinde konuştu.

"Bir sportif direktörün hukuk ve finans konularına hakimiyeti ile güzel bir iş çıkardı"

Yaşanılan tatsız ve olumsuz süreçlere rağmen inancının değişmediğini kaydeden Ali Koç, "Yeni sportif direktörümüz olarak bugün Emre Belözoğlu'nu açıklıyoruz. Bir sportif direktör olarak bugününü yaparken geleceği de dizayn etmek önemli. Hukuk, finans tarafları da önemli. Sportif direktörümüz bu zamana kadar olan vaktini finans tarafıyla geçirdi. Her adımın bir finans faktörü var ve bizim de her adımımızı dikkatli atmamız gerekiyor. Sonunda artı mı eksi mi bunları bilmemiz gerekiyor. Bununla birlikte hukuk konuları var. Pek çok hassas detay orada gizli. Bir sportif direktörün hukuk ve finans konularına hakimiyeti ile güzel bir iş çıkardı. Fenerbahçe formasının ağırlığını bilen bir kadro kurduk. Lider karakterli oyuncular getirdik. Sonuçta yüksek karakterli tecrübeli, tecrübe ile gençliğin bir modelin oluşmasına katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

"Mükemmele yakın bir iş çıkardık"

Emre Belözoğlu, ilgili kişiler ve Erol Bulut ile mükemmele yakın bir iş çıkardıklarını belirten Ali Koç, "Sıkıntılı dönemler olacak mı olacak, beklenmedik takımlara puan kaybı olacak. Genç ama inançlı bir ekibiz. Ben tünelin sonunda ışık görüyorum. Dolayısıyla Emre buranın bir parçası. Benim hedefim bütün transferleri yapıp Emre'yi açıklamaktı. Milli ara sonrası dedik ama bugüne nasipmiş. Emre ile şartları konuşurken de baş başaydık şunu söyleyebilirim; 'ne taktir ederseniz uygundur' dedi. Öyle de bir açık çek verdi. Emre gerçek bir 'Mohikan'. Yeni görevin başarılı olsun, futbolculuk kariyerinde yaşadığın başarının çok daha fazlasını elde etmeni diliyorum" dedi.

"Fenerbahçe günü kurtarmayla gidemez"

Ali Koç, kurumsal ve sportif başarı gerektiğini vurgulayarak, "Saha sonuçları bilhassa futboldaki arzu ettiğimiz gibi gitmediğinde yapısal değişiklikler de sekteye uğruyor. Odaklanamıyorsunuz. Günlük krizlerle bunu adreslemeye çalışıyorsunuz. Seçilmeden önce de dedim 'Fenerbahçe günü kurtarmayla gidemez.' Bizim yaptığımız şeyler yavaş yavaş meyve vermeye başlıyor. Her zaman 2 dönem lazım demiştim. Ama birinci dönemde yaşadıklarımız hedeflerimizi de bir nebze geciktirdi. İlk 6 hafta iyi giderken pek çok konuya vakit ayırabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Emre Belözoğlu'nu, Volkan Demirel'i ve Aykut Kocaman'ı 3 Temmuz'da başka yönleriyle görme fırsatım oldu"

Ali Koç, samimiyet ve iyi niyet oldukça güvenin de arttığını belirterek, "3 Temmuz olduğu zaman sıkıntılı bir süreci omuz omuza vererek geçirdik. Emre Belözoğlu'nu, Volkan Demirel'i ve Aykut Kocaman'ı başka yönleriyle görme fırsatım oldu. Sokaklardaki on binlere inanç motivasyon verme anlamında büyük bir görevi var ismini söylediğim diğer 2 isimle birlikte. Bunları yaşayarak gördüm" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Koç: 'Mükemmele yakın bir iş çıkardık' - Son Dakika Spor

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