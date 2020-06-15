Ali Koç: "Muslera, Alex gibi herkes tarafından sevilen örnek bir oyuncu. Kendisine ve Galatasaray...
Ali Koç: "Muslera, Alex gibi herkes tarafından sevilen örnek bir oyuncu. Kendisine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun diliyorum.
Ali Koç: "Muslera, Alex gibi herkes tarafından sevilen örnek bir oyuncu. Kendisine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun diliyorum." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:18 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Ali Koç: 'Muslera, Alex gibi herkes tarafından sevilen örnek bir oyuncu. Kendisine ve Galatasaray... - Son Dakika Spor
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