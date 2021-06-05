Ali Koç: Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile görüşmemiz olmadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör iddialarına son noktayı koydu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevine gelecek isim merak konusu olamya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde basınla bir araya geldiğinde sportif direktörlük görevine hala inandığını ifade eden Ali Koç, "Çünkü bu sektör geliştikçe FFP, harcama limitleri, bankalarla yapılan anlaşmalar vs. Bir Genel Müdür, CEO kıvamında futbola bakan ama sahayla alakası olmayan bir kişi ve departmana ihtiyaç var. Emre Belözoğlu bizim elimizdeki arkadaşlardan iletişimci, hukukçu, finansçı 3-4 arkadaşı da futbol şubesinin sportif direktör altında konumlandırdı ki çok doğru yaptığını düşünüyorum. Onun için sportif direktörlük müesesesinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.