Ali Koç: "Namağlup şampiyon olduğumuz için daha da fazla mutluyuz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın basketbol takımının şampiyonluğunun ardından yaptığı açıklamada, "Namağlup şampiyon olduğumuz için daha da fazla mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı final serisinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0'la geçerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunu namağlup şampiyon tamamlamasının ardından açıklamalarda bulundu. Koç, yaptığı açıklamada, "Namağlup şampiyon olduğumuz için daha da fazla mutluyuz. Bu takım, bu kızlar çok daha fazlasını hak ediyor. EuroLeague'in ucundan döndük. Son 10 yılın en çekişmeli, en zevkli, en keyifli maçını 4 sayıyla kaybettik ama bu sene olmadı seneye olacak inşallah. Takımımız iyi karakterli, Fenerbahçe ruhunu benimsemiş, birçoğu daha yeni aramıza katılsa da derbilerin önemini bilen oyunculardan oluşuyor. Sezon başında kendilerine hedef koydular, bu hedefi de yüzde 90 yakaladılar. Seneye inşallah hepsini alacağız. Takımımızı çoğunlukla muhafaza edeceğiz, birkaç transferle daha da kuvvetlendireceğiz. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Metin Sipahioğlu başından sonuna kadar her maçta takımla beraber oldu. Sayın İbrahim Bey'e, Öznur Kablo'ya sadece maddi değil manevi destekleri için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikteliğimiz seneye de devam edecek. Tabii yeniden yapılandırma anlaşmalarından sonra bu şubeleri ayakta tutmak, hem Türkiye'de hem yurt dışında o konumda muhafaza edebilmek kolay olmayacak ama bizim dünyanın en büyük, en başarılı spor kulübü vizyonu doğrultusunda bir şekilde üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirip mümkün olan her branşta her zaman olduğu gibi tepeye, şampiyonluğa oynamak için yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Kim devam ediyorsa bu ruh Fenerbahçe'de artık DNA'mıza işledi. İnşallah her türlü ekonomik sıkıntıya, finansal dar boğaza, manevralarımızın kısıtlanmasına rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü camiası taraftarıyla bu yolda yürümeye devam edecek. Bu sadece takım sporları değil bu sene olimpiyatlara göndereceğimiz sporcu sayısında da rekor kırıyoruz. Tabii futbol çok önemli. Futbol olduğu zaman bu şampiyonluklar daha da taçlandırılmış oluyor ama bu çocukların hakkını vermemiz lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü mücadele ettiği her branşta sonuna kadar götürdü. Finallerde daha başarılı olmak isterdik, olmadı. Kızlarımızı tekrar tebrik ediyorum, seneye de devamını diliyorum" diye konuştu.(İHA)