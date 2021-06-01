Ali Koç: "Normal şartlarda, tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran'da geleneksel olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Fakat 1 Haziran'a...
01.06.2021 15:55
Ali Koç: "Normal şartlarda, tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran'da geleneksel olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Fakat 1 Haziran'a uzatılınca kısıtlamalar yeni bir tarih belirlemek zorunda kaldık.
Ali Koç: "Normal şartlarda, tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran'da geleneksel olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Fakat 1 Haziran'a uzatılınca kısıtlamalar yeni bir tarih belirlemek zorunda kaldık. 13 Haziran oldu ama pazar günü kısıtlama olacağını tahmin edemedik. İki ihtimal var. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. Duyurudan 15 gün sonra ilk toplantı, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı. O da bizi 24-25 Haziran'a götürüyor." - İSTANBUL
Ali Koç, Haziran, Pazar, Spor, Son Dakika
Kaynak: İHA
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