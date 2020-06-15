Ali Koç: Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir - Son Dakika

Ali Koç: Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Obradovic bugün İstanbul'a geldi.

Ali Koç: Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic'in geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Obradovic bugün İstanbul'a geldi. Önümüzdeki sezon ne olacağını yarın oturup konuşacağız. Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir. Fenerbahçe ve basketbolun efsanesidir. Fenerbahçe'deki yeri bambaşkadır" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, FBTV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programında açıklamalarda bulundu. Başkan Koç'un yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum."

"Muslera bizim Alex gibi her camia tarafından sevilen, saygı duyulan bir isim. Aile hayatı, sahadaki duruşu, centilmenliğiyle tüm camialar tarafından sevilen, örnek bir oyuncu. Muslera ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun diliyorum."

"3 Temmuz kumpası kırmızı çizgimiz. Bunu biz gündeme getirmedik. Geldiğimiz noktada acaba bu tesadüf değil, belli bir düşüncenin, planın parçası olarak mı söyledi? Bunu söyleyen kişi TFF Başkanı olduğu zaman, TFF Başkanı'nın da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 17 sene yönetici olarak hizmet etmiş, kumpas sürecinde kulübü için mücadele etmiş kişi olduğu zaman bizim için daha da önem arz ediyor. Zamanlaması manidar."

"Ben Sayın Nihat Özdemir'in konuştuğu akşam telefonumu açtığımda mesaj yağdığını gördüm. Ben o an izlememiştim. Yazılı deşifrelere baktım ama video izlemekle yazıyı okumak arasında da fark var. 'Nihat Bey'in böyle bir şey ima edeceğini düşünmüyorum. Sabah olunca bakarız' gibi düşünmüştüm. Sabah izledim, bir daha izledim. 'Hepimiz insanız, hepimizin başına da böyle bir şey gelebilir' diye düşündük, hatta bir açıklama yapılır diye bekledik."

"Neden bu kadar tepkiliyiz; bu camiaya karşılıksız bağlı olanlar için bu kırmızı çizgidir."

"Bu kahpe örgütün en güçlü olduğu dönemde, onlar bize saldırdı ve biz 7'den 70'e bir adım geri atmadık. ve onlara karşı mücadelenin fitilinin ateşlenmesini biz başlattık. Bunu Cumhurbaşkanımız bile söyledi."

"Bu, Ali Koç - Nihat Özdemir meselesi değil. Buna kimse kayıtsız kalamaz, kalırsa da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlamamış demektir."

"Bir federasyon başkanının bir kulübün iç işleriyle ilgili bu şekilde konuşması da çok zavallıca bir durum."

"2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir, dedim. Çok basit bir soru. Çok net bir cevabı var. TFF, UEFA, Etik Kurulu, hepsi tescillemiş... Başka mercii de yok. Bugün başında olduğunuz kurumun o gün verdiği kararları ret mi ediyorsunuz? Ancak bunu düzeltme fırsatı kullanılmadı. Hatta gerilimi artırdı. Bizi hayretlere düşürdü!"

"Vefa Bey 8 Haziran günü barışçıl bir şekilde bir çağrı yapıyor. Yanlışı düzeltme fırsatı veriyor. Nihat Özdemir ise bu konuyu daha da tırmandırmayı düşünüyor. Koskoca bir camiayı karşısına almakta sorun görmüyor. Hayretle de izliyoruz bu durumu."

"Nihat Özdemir, Vefa Küçük'e yazdığı mektupta kulübümüz hakkında 'O çatı' ifadesini kullanıyor. Herhalde müteahhitlik terminolojisi olsa gerek. Fenerbahçe Spor Kulübü altında değil de 'O çatı altında 18 sene hizmet ettim' diyor."

"Evet, bir sıkıntı var. Hakem atamaları, harcama limitleriyle ilgili yaşadıklarımız... Süper Lig'de ne takımlar var mali açıdan sıkıntısı olan ve sadece Fenerbahçe'ye transfer yapma izni verilmedi. Bunu bana açıklasınlar. 18 takımın 17'si yapabilir ama Fenerbahçe yapamazmış. Hakem hatalarını geçtim, Zorlu'ymuş falan bunları geçtim. Haftalarca öyle bir algı yaratıldı ki sanki biz Fenerbahçe olarak bir talepte bulunmuşuz."

"Obradovic bugün İstanbul'a geldi. Şu an kendisi Gherardini ve Semih Özsoy ile yemekte. Önümüzdeki sezon ne olacağını yarın oturup konuşacağız. Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir. Fenerbahçe ve basketbolun efsanesidir. Fenerbahçe'deki yeri bambaşkadır."

"Euroleague şampiyonluğuna 1 milyon Euro veriyorlar. Seyahat masraflarını bile karşılamıyor. Ama bu şampiyonluğun Fenerbahçe'ye katkısı parayla ölçülemez."

"Hoca konusu çok gündeme geldi, çok tenkit edenler oldu. Görüşmeler yaptık, 1 hocayı çok arzuladık, kimyamız uydu, iyi inceledi takımı ama EURO 2020'nin ertelenmesi sebebiyle görüşmeleri sonlandırdık. Neredeyse anlaşmak üzereydik."

"Geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili, ne yazık ki sezon sonunda gelebiliyor. Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Gerek Marco'nun dönmesi, Emre'nin yeni pozisyonu, Tahir hoca... Yeni bir planlamamız var. Bunları açıklayacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var onu söyleyeyim."

" Türkiye Kupası'nda finali hedefliyoruz. 3 kupanın 2'sini alma ihtimalimiz var. İnanın, inanmaya devam edin. Er ya da geç taşlar yerine oturacaktır."

" Beşiktaş'a 'Bırakmam Seni' kampanyasında muvaffakiyetler diliyorum. Bu gece 'Fener Ol' mesajlarınızı da bekliyoruz. Tatlı bir rekabet yaratalım."

"Sayın Mustafa Cengiz'e acil şifalar diliyorum. Kavga ediyoruz, sürtüşüyoruz ama sağlık her şeyden önemli. Mustafa Cengiz'de o azmi, dirayeti gördüm. En kısa zamanda aramızda olmasını diliyorum ki biraz daha sürtüşelim. Tabii işin şakası bir yana. Önce sağlık. Zor bir mücadele veriyor ama herkesten daha kolay atlatacağını düşünüyorum. Göreceksiniz ki, Mustafa Başkan herkesin beklediğinden daha kısa sürede aramızda olacak."


Ivan Obradovic, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 11:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ali Koç: Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir - Son Dakika Spor
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