Son Dakika Haberleri: Ali Koç: "Önemli olan kazanmaktı"
Son Dakika Spor Ali Koç: 'Önemli olan kazanmaktı'

Ali Koç: "Önemli olan kazanmaktı"

12 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçıyla ilgili, "Ortada bir maçtı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçıyla ilgili, "Ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor. Allah'a şükür biz kazandık. İhtiyacımız vardı buna." dedi.

Başkan Koç, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Denizlispor yönetimine ve kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.

Karşılaşmanın zevksiz bir maç olduğunu belirten Koç, "Ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor. Allah'a şükür biz kazandık. İhtiyacımız vardı buna. Ama daha birkaç vites daha artırmamız lazım. Önemli olan kazanmaktı. Ama ideal kadromuz daha sağlıklı ve sık bir şekilde oynadıkça ritmimizi arttıracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Çetin: "Artık bundan sonra susmayacağız"

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ise Fenerbahçe'yi tebrik ettiklerini ifade etti.

Çetin, takımın aldığı mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu vurgulayarak, "Artık bu vicdanın son noktası. Yazıklar olsun. Bu insanlar 5 lira çakmak satarak bu kulübü bu hale getirdi. Emin olsunlar ki bu şehir 1 milyon 100 bin nüfuslu. Böyle bir haksızlık eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Yazıklar olsun. Bu kadar bir kulübün üstüne gelinmez. 8. haftada 5 tane penaltı. Bizim hak ettiğimiz penaltı yok. Bugüne kadar da hep sustuk. Artık bundan sonra susmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar kibarca hareket ettiklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Bu insanları bu saatten sonra susturamazsınız. Bu hak kimsenin yanında kalmaz. Emin olun. Ortada oynanan maç burada. Penaltı var. İncelenip hakemlerin gereken cezayı çarptırılmasını istiyoruz. Hakemin kesinlikle kasıtlı kararlar verdiğini inanıyorum. Bundan sonra konuşacağız, susma zamanı geçti. Biz konuşmazsak bu şehir konuşacak."

Ali Koç: Önemli olan kazanmaktı

Fenerbahçe Kulübü, Denizlispor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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