Ali Koç: "Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu" - Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yıldız futbolcu Mesut Özil'in tuttuğu takıma geldiğini ifade ederek, "Mesut ile diğer büyük isimler arasında büyük fark var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Mesut evine geldi. Burada büyük fark var. Hiçbir sakatlığı yok" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aile olma yönünde takımın iyi işaretler verdiğini belirten Koç, "Mutluyuz, 5'te 5 yaptık. Perşembe zor bir maçımız var. Devre arasına iki maç kaldı. Bu galibiyetleri alırsak bizim iyi olur. Sivas zor bir maç. Tek tek maçlara bakıyoruz. Çok iyi oynamadığımız maçlarda da kazanmak iyi. Son dönemde averaj açısından da iyiyiz. Takımda bir inanmışlık var. Aile olma yönünde önemli işaretler görüyorum. İnişler çıkışlar her takım için olacak. Bir iniş de olur umarım kısa süreli olur. Maçları erken koparsak genç oyunculara daha çok şans vereceğiz. Her maç adım adım hedefe odaklanmış biçimde devam ederiz" dedi.

"ONLAR ELİN OĞLU, MESUT EVİN OĞLU"

Yıldız futbolcu Mesut Özil'in transferi hakkında konuşan Başkan Ali Koç, "Rüya daha gerçekleşmedi. Önemli adımlar atıyoruz. Mesut'a ve ailesine hoş geldiniz diyorum. Hem kulübüne hem de memleketine hoş geldin diyorum. Büyük marka transferi. Cumartesi akşamından itibaren medyada ve dünya çapında transferinden ne kadar bahsedildiğinize bakarsanız, milyonlara ulaştı. Bizim için önemli olan Mesut'un takımın parçası olması. Bu takımın her futbolcusu değerli ve önemli. Onlara da liderlik yapması, hünerlerini göstermesi ve Mesut'un ne olduğunu dünyaya göstermesini ve şampiyonluk mücadelemizde de büyük rekabet avantajı yapmasını bekliyoruz. Geçmişte de büyük isimler Türkiye'ye geldiler ve beklenen gerçekleşmedi. Burada öyle bir endişemiz yok. En büyük arzumuz en kısa zamanda bildiğimiz Mesut'un aşık olduğunu takımda hünerlerini göstermesi. Mesut ile diğer büyük isimler arasında büyük fark var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Mesut evine geldi. Memleketine ve tuttuğunu takıma geldi. Burada büyük fark var. Hiçbir sakatlığı yok. Taraftara teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi var gücüyle desteklediler. Uçak yolunu takip eden firma bizle iletişime geçti. Toplamda 1 milyon 880 bin kişi uçağı internetten takip etmiş. 312 bin kişi aynı anda bağlanmış uygulamaya. Bu çok büyük rekor. 599 bin mesaj atılmış. Ronaldo'nun rekorunu geçmiş. Taraftarın çok büyük beklentisi var. Umarım da Mesut bu beklentiyi verir. Yakın zamanda bir imza törenimiz olacak. Hiçbir transfer imzalar atılmadan resmiyete kavuşmamıştır. Transfere değer katanları da zamanı gelince anlatacağım. Taraftar lütfen desteklemeye devam etsinler. Formalara büyük teveccüh olacağına da inanıyorum. İmza günü de bir Fener ol rekoru bekliyoruz. Bize büyük katkısı olur. Taraftarında bu çorbada tuzu olacağına inanıyorum. Böyle bir taraftarın başkanı olmaktan da guru duyuyorum" şeklinde konuştu.

"HAZARD GÜNDEMİMİZDE YOK"

Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile yola devam etmeyeceklerini belirten Başkan Koç, "Çok fazla sakatlıkla uğraşıyoruz. Perotti bir riskti, sakatlık geçmişine baktınız zaman. 4 maç oynadı, 3 maçta galibiyette büyük rol oynadı. Talihsiz bir şekilde yeni sakatlığı nüksetti. Görünen o ki bu sezon faydalanamayacağız. Yaptığımız mukavele çerçevesinde adımlar atmak zorundayız. Fenerbahçe'ye inanarak geldi. Ama istediğimiz gibi gitmedi. Sahada olduğu süre boyunca bize büyük katkı sağladı. Vedat Muriqi ile ilgili bana gelen bir şey yok. Vedat'ın dönmesi ile ilgili bir bilgim yok. Onu seven bir abisi olarak başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah hayallerinin üzerinde başarılar kazanır. Sabırlı olmalı. Vedat buranın çocuğu. Türkiye'ye dönemsi söz konusu olursa ilgilenir ama öyle bir durum söz konusu değil. Hazard ile ilgili bir şeyin olmadığını net olarak söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

"DÖRT BÜYÜK KULÜBÜN BAŞKANI, VAKFIN BAŞKANI OLMALI"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için kendisinin bir talebi olmadığını, kendisine de bir talep gelmediğini söyleyen Koç, "Başkanlık ilgili ilgi bir talep yok. Zor dönemden geçiyoruz. Kulüplerin çıkarlarının korunması lazım. Dört büyük kulüp başkanından birisi başkan olması gerekir. Hatta birisinin şöyle bir önerisi var, bir sene önceki şampiyon takımın başkanı kulüpler birliği başkanı olmalı" dedi.

"YAYINCI KURULUŞUN KABUL ETMEDİĞİMİZ DAVRANIŞLARI VAR"

Yayıncı kuruluş ile ilgili hamlelerine devam edeceklerini belirten Başkan Koç, "Yayıncı kuruluş ile ilgili olan sıkıntımızı Erzurum'dan dile getirdim. Dile getirmeye de devam ediyorum. Taraftarımız da bu konuda hazırlıklı olsun, bu konuyu boşlamasın. Bu bir sorun. Özetlerden, çizilen çizgilerden, tekrarlardan gibi kabul edemeyeceğimiz şeyler var. En son küfür olayı var. Biz de adım adım hamlelerimizi yapıyoruz. Bizim kurum ile, sahipleri ile bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız oraya çöreklenmiş bir yapının Fenerbahçe ile uğraşmaları. Bu yaptıkları bardağı taşırdı. Biz de ilişkiler aynı olmayacağını belittik. Bugün maç öncesi röportajlarda giyilen tişörtü beğenmediler ki yayın yapmadılar. Led ekranlarda da tepkimizi koyduk. Biz adil, tarafsız bir yayın ilkesi istiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Yayıncı kuruluş para kazanacak ki futbol pastası büyüsün. Hissedarları ve kurum ile bir sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

"YAZIN BİR İKİ HAMLE YAPMAK İSTİYORUZ"

Takımın transfer politikası hakkında da konuşan Başkan Koç, "Samuel önemli bir oyuncu. Yaz için anlaştık. Erken gelsin isterdik ama sunulan şartla kabul edeceğimiz noktada değil. Ofansif orta saha, sol ayaklı stoper aldık. Öyle bir lig yaşıyoruz ki bu transfer penceresinde fırsatları değerlendirmek lazım. Bütün amaç, yazın yoğun transfer trafiğinde olmamak. Bu kış yapacaklarımıza ilaveten yazın da bir iki dokunuşla devam etmek istiyoruz" dedi.

Başkan Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir sorunu olmadığını da ifade ederek, şunları söyledi:

"Mustafa Cengiz ile yan yana oturduk. Konuştuk. Problem yok. Biz medeni insanlarınız. O kendi camiası ben de kendi camiam için doğruları söyledim. Benim kendisine sevgim ve saygım vardır."

(Güven Mert Ercan/İHA)