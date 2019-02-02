Ali Koç: "Önümüzdeki Sezon Ersun Hocayla Fenerbahçe Bu Ligin En Önemli Şampiyonluk Adayı Olacaktır"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Önümüzdeki sezon Ersun hocayla Fenerbahçe bu ligin en önemli şampiyonluk adayı olacaktır.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Önümüzdeki sezon Ersun hocayla Fenerbahçe bu ligin en önemli şampiyonluk adayı olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu olağan toplantısında konuşan Ali Koç, borç rakamlarının açıklanmasıyla ilgili gelen eleştirilere değinerek, "Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik. Fenerbahçe'mizi hak ettiği yarınlara taşımak için, sizlere umutlu bir gelecek vermek için bu göreve talip olduk. Bu uzun bir yol. Bu yolda en büyük destekçimiz sizlersiniz. Sizlerle kulübümüzde olup biteni en şeffaf halde paylaşmak bizim en önemli sorumluluklarımızdandır. Bizim hedefimiz şeffaf, hesap veren bir yönetim anlayışı ve sorgulayabilen bir üye anlayışı." ifadelerini kullandı.



Futbol takımının ilk yarıda aldığı sonuçların kötü olduğunu aktaran Koç, "Olumsuz sonuçlar Fenerbahçe'ye hiç ama hiç yakışmamaktadır. Kabul edilemeyecek bir durum. Kim ne derse desin otoritelerin söylediklerinin aksine söylendiği kadar kötü bir takımımız yok. İlk 17-18 haftada yaşadıklarımız olağan dışı durumlardır. Bu olağan dışı durumdan da inanıyorum ki takımımız hızla kenetlenerek, özgüven sağlayarak buradan rakiplerine psikolojik üstünlük sağlayarak çıkacaktır. Bu takımı iyi takımdır ve ikinci yarıda bunu görceksiniz." diye konuştu.



Ersun Yanal'la çok iyi bir devre arası kampı geçirdiklerini de anlatan Koç, şöyle devam etti:



"Ocak ayında transfer zordur. Hocamızın talepleri doğrultusunda 5 kilit transfer yaptık. Bir noktaya takviye yapmadık. Santrfora yapamadık. İnşallah önümüzdeki transfer penceresinde burayı da kuvvetlendireceğiz. Bizim bir transfer politikamız var. Yazın da bu politikayı yaptık ama istediğimiz verimi alamadık. İlerleyen dönemde alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki kulübün mali durumunu da göz önünde bulundurmalıyız. .Belirli bir yaş aralığında bulunan uygun maliyetli ama yüksek potansiyelli, uzun vadede kulübümüze ekonomik açıdan getirisi olacak futbolcuları kadromuza kattık. Önümüzdeki dönem gelmesi beklenen yabancı futbolcu sınırlamasını da göz önünde bulundurarak Türk oyunculara ağırlık verdik. UEFA listesine 3 kişi ekleyebildik. Zor bir seçimdi. Bir tercih yapmak zorundaydık ve dün gece yaptık."



Üst üste alınan iki galibiyetin önemine vurgu yapan Koç, "Bu 2 galibiyet psikolojik bir eşik oldu. Kayserispor maçıyla yükseliş devam edecek. Konyaspor sonra da Beşiktaş maçlarınız da da hedefimiz galibiyet ve bu 3 maçta 9 puan istiyoruz. Önümüzdeki sezon Ersun hocayla Fenerbahçe bu ligin en önemli şampiyonluk adayı olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Yaz transfer döneminde yapılacak birkaç takviyeyle, 2-3, 4-5 olur. Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük favorisidir." değerlendirmesinde bulundu.



"Bizi asla vazgeçiremezler"



Ali Koç, camianım mali açıdan en kötü döneminde ellerini taşın altında koyduklarını vurgulayarak, "Kim ne plan yaparsa yapsın, hangi medya mecralarını ya da mensuplarını iletişim yapmak adına kullanırsa kullansınlar camia arkamızda olduğu sürece biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Bizi asla vazgeçiremezler. Ben şahsen büyük konuşmayı seven biri değilim ama boşuna enerjilerini harcamamaları için bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Camiamızla aramızdaki ciddi bağı inancı ve güveni kırmak. Bütün Fenerbahçeliler emin olsunlar siz bize destek olduğunuz müddetçe itibarsızlaştırma çalışmaları bizi güçlendirir, kamçılar, motive eder. İçiniz rahat olsun bizim yolumuz çok uzun. Biz buraya 3-5 gün için gelmedik. Fenerbahçe'yi hak ettiği yarınlara taşımak için her türlü cefayı göze alarak bu işe soyunduk. Samimi eleştiriye de açığız. Arkasında art niyet olmadığı müddetçe eleştirinin her türlüsüne açığız. Bunlardan ders çıkarmaya özen gösteren tarzda insanlarız. Bu anlayışta olduğumuzun en güzel kanıtı FB TV'dir. Biz orada hiçbir programa müdahale etmiyoruz. FB TV tarihinde hiçbir yönetim bu kadar eleştiri almamıştır. Biz buna karışmıyoruz. Biz eleştiriye açık bir yönetimiz."



Göreve geldikleri sürenin daha 7 ay olduğunu hatırlatan Koç, şunları kaydetti:



"Fenerbahçe Futbol Takımı'nın iyi olmadığını biz herkesten önce söylüyoruz. Bizzat ben söylüyor, sorumluluk benimdir diyorum. 7 ayda ortalığı yangın yerine çeviren, linç kampanyaları başlatan, Fenerbahçe'ye kötü gününde bir zarar daha verip sonra kendi açısından kara çevirmeye çalışan herkesin sonuna kadar memnuniyetle karşısında duracak iradedeyiz. Burası Fenerbahçe Kulübü, burası kimsenin kişisel planlarına kurban edilmemeli. Artık bu kişilere eskisi kadar iyi niyetle davranmayacağız. Bizi tanıyacak, alışacaklar."



"Hakem konuşmak tarzımız değil ama mecbur kaldık"



Fenerbahçe'nin son maçlarda ciddi hakem hatalarına maruz kaldığını savunan Koç, sözlerini şöyle devam ettirdi:



"Hakem konuşmak tarzımız değil ama mecbur kaldık. Fenerbahçe maç sonuna direkt etki eden hakem kararlarına maruz kalınca gündeme getirmek zorunda kaldık. Önce Bursaspor maçı, sonra Evkur Yeni Malatyaspor maçında verilip verilmeye kararların ardından maçı kazanmış olmamıza rağmen açık yüreklilikle kimseye hakaret etmeden hatalı olduğunu düşündüğümüz kararlara dikkati çekmeye çalıştık. Biz kesinlikle ayrıcalık veya imtiyaz istemiyoruz. Hakemlere bizim maçlarımızda verdikleri karardan dolayı düdük astırmak gibi bir durumumuz olamaz. Fenerbahçe şu anda ligde kendisine yakışan yerde olmayabilir ancak Fenerbahçe hakkında göz göre göre de kimseye yedirmeme sorumluluğu da bizimdir. Son 3 maçta yaşadıklarımız ileriye dönük olarak bizi endişelendirmektedir. Bilhassa sarı kart sınırında olan oyuncularımız aldığı kartlar inşallah ben paranoya yapıyorumdur, yanılıyorumdur. İnşallah bir daha bu konuya değinmek zorunda kalmayız."



"Mali anlamda desteğe en çok ihtiyaç olan dönemden geçiyoruz"



Ali Koç, mali açıdan da değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:



"Fenerbahçe Kulübü olarak mali anlamda desteğe en çok ihtiyaç olan dönemden geçiyoruz. Biz fedakarlık yapacağız ama bununla dönülmez. Bu bir davadır, kurtuluş savaşıdır. Hepimiz imkanlar yettiğince elimizi taşın altına koymak durumundayız. Hem mali bağımsızlık açısından hem de Finansal Fair-Play açısından ciddi fon oluşturmak durumundayız. Omuz omuza verip, Fenerbahçe için kaynak oluşturmak için fedakarlık yapmalıyız. Ancak bu şekilde mali özgürlüğümüz konusunda ilerleme sağlayabiliriz."



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği'nini Ziraat Bankası önderliğindeki projesini de değerlendiren Koç, "Bunu son derece önemli buluyoruz. İnanıyorum ki kulüpler, TFF ve bankalar bu konuyu tekrar değerlendirip kulüplerimize nefes aldıracaktır. Kampanyamızı yapmak zorundayız, bunu desteklemeliyiz. Bu konuda birkaç üyemiz bize geldi, 'aidatları arttıralım' dedi. Kulübümüzün gelirlerini her anlamda artırmak zorundayız. Kendi mali konularımıza sahip çıkmadığımız kadar kulübümüze çıkıyoruz. 120 milyon avroya yakın bir kaynak yarattık. Mart ayına geldik ve bizim likit durumumuz tekrar arayışa girmek durumunda olduğumuzu gösteriyor. O noktaya geldik. Detaylar yakında açıklanacaktır. Camiamıza sahip çıkmanızı önemle rica ediyorum." diye konuştu.



UEFA toplantısı hakkında



Ali Koç, geçtiğimiz günlerde UEFA yetkilileriyle yaptığı toplantı hakkında da bilgiler vererek, şöyle konuştu:



"UEFA'ya gittik. İlk defa komitenin önünde sunum yapmak üzere ben katıldım. Bizden önce TFF sonra ise Trabzonspor yaptı. Bana göre toplantı iyi geçti. Ben ilk defa katıldığım için diğer toplantıların nasıl olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bu bir bilgi paylaşma toplantısıydı. FFP konusunda bizim bu günden mayısın sonuna kadar 60 milyon avro kar yapmamız lazım ki yaptığımız anlaşmaya riayet edelim. Bu da tabi mümkün değil. Bundan çıkmanın yöntemleri var bunları anlattık. Bunlardan biri sermaye arttırımını gelir olarak kabul ettirmeye çalıştık. Durum onların alıştığı bir durum değil. Çünkü biz dernek yapısındayız. Dolayısıyla sermaye arttırımı kulüp sahiplerinin yaptığı arttırım gibi değil. Fon oluşturma kampanyasını sadece finansal ihtiyaçları karşılama olarak görmemenizi, FFP'yi aşmak için bir yönetim olabileceğini de anlatmaya çalışıyorum."



Fenerbahçe için mücadele edeceklerinini altını çizen Koç, "Umut korkudan güçlü en önemli duygudur. Umut insan oğlunun yakıtıdır. Biz Fenerbahçe için bu yolda her türlü riski tehlikeyi göz önünde bulundurarak bu yola çıktık. Mücadeleler hayatta her zaman vardır, herkesin hayatında vardır. Mücadeleler hayatımızda gerek gördüğümüz şeylerdir. Onlar olmasa olabileceğimiz kadar güçlü olamazdık. Bu mücadeleden çıkarttığımız derslerle kendimizi daha da büyütüyoruz. Fenerbahçe için hayallerimiz var. Fenerbahçe'nin geleceğini her anlamda garanti altına almak istediğimiz bir hayalimiz var. Bu hayaller ve hedefler içinde ben ve arkadaşlarım doğru bildiğimizi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe'nin zor dönemlerinde bu durumdan nemanlanmak isteyenlere de mesaj veren Koç, " Karanlık niyet fikirleriyle bizi korkutmak isteyenler kendileri korkmalıdır. Fener karanlığı aydınlatmak için vardır. Karanlık Fenerbahçe karşısında daima çaresizdir. Güzel ve mutlu yarınlara hep birlikte çıkacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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