Son Dakika Haberleri: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

1 saat önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Ali Koç PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ali Koç, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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