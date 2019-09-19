Son Dakika Haberleri: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

1 saat önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sportmenliğe aykırı ifadelere yer vermesi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Ali Koç PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sportmenliğe aykırı ifadelere yer vermesi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada sportmenliğe aykırı ifadeler kullandığı gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Başkan Koç, dün yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili 'Bir insanın sicili nasıl oluyor da bu kadar bozuk olabiliyor' ifadelerine yer vermişti.


TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü idarecisi Mehmet Çakmak Uyar'ın 14.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fatih Terim, Ali Koç, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
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