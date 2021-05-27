Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim

27 Mayıs 2021 Perşembe 10:30
Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim

Fenerbahçe Başkanı Koç, genel kurul üyeleri ile bir araya geldiği görüşmede, "Bu sene şampiyon olsaydık devam edip etmemeyi düşünebilirdim ama Beşiktaş'ı geçemedik. Üç sene bana çok şey öğretti. Bana, kulübe ve bize inanın; yeni yönetimle başarının sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı. Koç, federasyonla yaptığı görüşmenin detaylarını da ekibiyle paylaştı.

Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması ile ilgili sıcak günler yaşanırken bir taraftan da yönetim kanadında hareketlilik devam ediyor. Sarı lacivertli camiada merakla beklenen en önemli haber teknik direktör kararı olsa da başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu için de sürpriz hamleler yapması bekleniyor.

YILDIRIM'IN YÖNETİCİLERİ DE VAR

Sözcü'nün haberine göre; geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında adaylığını açıklayan Koç, yönetim kurulunda önemli değişikliklere imza atacak. Kanarya'nın yeni yönetiminde gündemde olan bazı isimler arasında Raif Dinçkök, Ruşen Çetin, Ercan Karasu, Mehmet Dereli ve Aziz Yıldırım'ın döneminde de yöneticilik yapan Ömer Temelli-Metin Doğan var. Başkan Koç bir diğer sürprizini de iletişim direktörü olan Can Gebetaş'ı listesine dahil ederek yapabilir.

"İÇ SAHADAKİ KAYIPLAR YAKTI"

Ali Koç'un sözlerinden satır başları:

-Şampiyonluk yarışını son güne kadar sürdürdük ama Beşiktaş'ı geçmeyi başaramadık.

-Beşiktaş'ın bu kadar yalpalayacağını düşünemedik.

-Bu sene şampiyon olsaydık devam edip etmemeyi düşünebilirdim.

-İç sahada kritik puanlar kaybettik bu bize çok yara verdi. Bu yüzden şampiyonluğu kaçırdık.

-Bana, kulübe ve bize inanın; kuracağım yeni yönetimle başarılı olacağız. Bunun sözünü veriyorum. Üç sene bize çok şey kattı, çok şey öğretti. Tecrübe kattı.

-Federasyonla görüşüp buraya geldim. Gelecek sezon tribünlerde taraftar olacak. 5 bin mi olur 10 bin mi yoksa 30 bin mi… Buna federasyon karar verecek ama mutlaka seyirci alınacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Şampiyon, Ali Koç, Spor, Son Dakika
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