Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor maçındaki mağlubiyet nedeniyle şampiyon olamadıklarını söylerken, takım havasına zarar veren antrenör ve futbolcuların gönderileceğini açıkladı.

"SAMANDIRA HAVASINI 3 SENEDE SAĞLAYAMADIK"

Disiplin sorunu yaşadıklarını söyleyen Ali Koç "Bu sene şampiyon olamamızın nedeni, tam aile olamadık. Samandıra havasını, disiplinini 3 senede sağlayamadık. Takım havasına zarar veren antrenör de olur, futbolcu olur gidecek. Benim tahammülüm yok artık! Milyonlar acı çekiyor. Harcanan bir dünya para. Emek." dedi.

"HERKESE NASİP OLMAZ BU FORMAYI GİYMEK"

Sivasspor maçındaki tavırları nedeniyle gönderilecek oyuncu ve oyuncular olduğunun sinyalini veren Ali Koç "O futbolcu Sivas maçına çıktığı zaman terinin son damlasına kadar! Ölecek sahada ölecek! Soyunma odasına 1-0 mağlup giriyoruz, çıkınca sahaya o bilinçle çıkacak. Olmayanlar var. Kontratı devam eden de var aralarında. Ben onu kafaya taktım. Herkese nasip olmaz bu formayı giymek. Yaptıkları iş milyonları etkiliyor. Bunun farkında olacak. Çimcisine kadar disiplin olacak." ifadelerini kullandı.