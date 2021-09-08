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Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor - Son Dakika

Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor

08.09.2021 18:32

Ayrılıkta zorluk çıkartan Sinan Gümüş'le ilgili karar netleşti. Transfer süreci bitene kadar nasıl bir teklif gelirse gelsin Sinan, gönderilmeyecek. 27 yaşındaki futbolcunun, çalışmalarını altyapının yer aldığı Dereağzı Tesisleri'nde yapacağı belirtildi. Ali Koç, "Mayısa kadar kulüpte tutacağım'' sözlerini söylemişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sinirlendiren Sinan Gümüş, sene sonuna kadar Dereağzı'nda bireysel çalışmalarını sürdürecek. Transfer bitimine saatler kala Sinan'la ilgili gelecek tekliflerin dinlenilmeyeceği belirtildi.

Ali Koç dediğini yaptı! Sinan Gümüş gönderilmedi ve Dereağzı'nda tek başına çalışacak

ALTYAPI İLE ÇALIŞACAK

Sinan Gümüş, altyapının olduğu Dereağzı'nda bireysel çalışmalarını gerçekleştirecek. 27 yaşındaki futbolcunun bir sezon boyunca forma giymeyeceği belirtildi.

Ali Koç dediğini yaptı! Sinan Gümüş gönderilmedi ve Dereağzı'nda tek başına çalışacak

"SORUN ÇIKARTACAĞIM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Candaş Tolga Işık'ın programında, "İyi bir teklif geldi. Ama iki misli para istedi. Bize sorun çıkartana sorun çıkartırız. Mayısa kadar kulüpte tutacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor

Sinan Gümüş, Fenerbahçe, Transfer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor - Son Dakika
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