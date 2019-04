Ali Koç: "Siz Varken Fenerbahçe Yıkılmaz"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 'FENER OL' kampanyasının, mali açıdan bir Kurtuluş Savaşı olduğunu belirterek, "Bu hareket alanı bize gelecek sezon zirve mücadelesinde iddialı bir takım kurmamızı sağlayacak, şampiyonluğa ulaşmamızı daha mümkün kılacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 'FENER OL' kampanyasının, mali açıdan bir Kurtuluş Savaşı olduğunu belirterek, "Bu hareket alanı bize gelecek sezon zirve mücadelesinde iddialı bir takım kurmamızı sağlayacak, şampiyonluğa ulaşmamızı daha mümkün kılacak. Siz varken Fenerbahçe yıkılmaz" dedi. Koç, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe'ye yapılan kurşun saldırısı hakkında da "Bu korkunç olay aydınlatılana kadar görevde olduğumuz sürece her 4 Nisan'ı camia olarak sahipleneceğiz" yorumunu yaptı.



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün nisan ayı dergisinde kaleme aldığı yazı ile camiaya seslendi. Koç, yazısında şu ifadelere yer verdi:



"Sevgili Fenerbahçeliler,



Bizler, bu ülke ve arma uğruna gerektiğinde canlar veren,



Her zaman ve her koşulda Çubuklu'nun yanında olan,



Milyonlarca taraftarıyla yan yana, omuz omuza Fenerbahçe'nin büyüklüğünü haykıran,



Haksızlıklar karşısında asla yılmayan,



Büyük Fenerbahçe Ailesiyiz.



Her birimiz bu büyük ailenin fertleri olarak 4 Nisan'da yine hep birlikte omuz omuza yeni bir mücadeleye daha başladık.



Sizlerin de bildiği gibi 4 Nisan tarihi bizler için önemli. Bu tarihten tam 1462 gün önce yani 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe'nin 40 canını taşıyan takım otobüsümüz Rizespor deplasmanından dönerken kurşunlandı. O kara günde, Fenerbahçe'nin canına, varlığına kast edildi.



Bu kalleş saldırı hedefine ulaşsaydı sadece 112 yıllık tarihimizin değil dünya spor tarihinin de en kara günlerinden birisi olacaktı. Çok şükür ki ülkemizi kaosa sürükleme amacı taşıyan bu saldırı hafif atlatıldı. Ancak çok düşündürücü ve acıdır ki failleri hala bulunamadı.



Bu karanlık olayın unutulmaması ve açıklığa kavuşması adına 4 Nisan'da Fenerbahçe simsiyahtı. Feneriumlar vitrinlerini kararttı ve gün boyunca açılmadı, FBTV ve Fenerbahçe Radyosu yayınları kesti, web sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı, Fenerbahçe bayrakları yarıya indirildi, kulüp telefon hatları kesildi, müze ve stat turları gerçekleşmedi; Alex ve Lefter heykelleri örtüldü.



Bu korkunç olay aydınlatılana kadar görevde olduğumuz sürece her 4 Nisan'ı camia olarak sahiplenip benzer eylemlerde bulunacağız.



Kimse akıllarımızdan armamızı, hafızamızdan sarı-laciverti, kalplerimizden Fenerbahçe'yi silemez!



Kahpe bir saldırı yüzünden 4 Nisan tarihe kara leke olarak geçti. Ama bir başka 4 Nisan'da hep birlikte yeni bir tarihi yazmak için bir aradayız! 4 Nisan bizim bağımsız yarınlarımız için hep birlikte yazacağımız hikayenin ilk günü.



4 Nisan'da; el ele, gönül gönüle vererek bir asrı devirmiş köklü Çınarımızı aydınlık yarınlara taşıyacak, yeni dallarıyla daha çok güçlenmesini sağlayacak ve yakın tarihimizde bir ilk olan FENER OL kampanyamızı başlattık.



Peki bu kampanyamız neden önemli?



Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki FENER OL, her ayrıntısı titizlikle planlanarak hayata geçirildi. Ayrıca bu kampanya kulübümüzün ekonomik özgürlüğüne kavuşması için belirlediğimiz stratejinin ilk adımlarından ve dönüm noktalarından bir tanesidir.



Sizlerin de bildiği üzere Fenerbahçemiz için bu onurlu göreve talip olmamdaki en önemli sebep, kulübümüzün finansal bağımsızlığını tehdit edecek noktaya gelen mali sorunlara acilen tedbirler alınması ve çözümler üretilmesi zorunluluğuna olan inancımdı.



İçinde bulunduğumuz durumu ancak ve ancak gerçekçi bir planlama, sabırlı ve disiplinli bir mali yönetim, camiamızın bir seferberlik ruhu içinde topyekün kulübümüze sahip çıkarak atlatabileceğimizi çok açık bir şekilde anlatmıştım.



Kongremizden önce üzerimize düşen fedakarlıkları yapacağımızı defalarca ifade etmiştik. Bu sözümüzü yerine getirdik. Bununla beraber kısa vadede mali açıdan kulübümüzü rahatlatacak tedbirleri de aldık. Gerçekleştirdiğimiz bu finansal adımlar önceki dönemden kalan yükümlülüklerimizi ve 10 aylık nakit akış ihtiyacımızı karşılamaya ancak yetti.



Sıra ekonomik özgürlüğümüz için planladığımız ikinci adım olan destek kampanyamızı harekete geçirmekte idi. Bu sebeple FENER OL dedik.



Yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına 4 Nisan'da başlattığımız bu kampanyanın çok önemli bir nedeni daha var; o da Şampiyonlar Ligi'ne katılım noktasında bizleri rahatlatacak olması. Kampanyamızda hedeflediğimiz başarıya ulaştığımız takdirde UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarını yerine getirerek Avrupa kupalarına katılma hakkımızı korumuş olacağız.



Öte yandan FFP şartlarını yerine getirmemizle birlikte önümüzdeki transfer sezonunda epey bir hareket alanımız olacak. Bu hareket alanı da bize gelecek sezon zirve mücadelesinde iddialı bir takım kurmamızı sağlayacak, şampiyonluğa ulaşmamızı daha mümkün kılacak.



Özellikle ifade etmek isterim ki bu proje bugün planlanan bir kampanya değildir; kongre sürecinden itibaren üzerine basa basa vurguladığım gibi Fenerbahçemizin mali anlamda Kurtuluş Savaşı için bir seferberlik kampanyasıdır.



Kampanyamızın camiamız için zorunluluk haline gelmiş olmasının da bu tarihte başlamasının da bu sezon yaşadığımız sportif sonuçlar ile kesinlikle hiçbir alakası yoktur.



Kampanyamız daha önce de belirttiğim gibi titizlikle hazırlanmış uzun bir çalışmanın sonucunda hayata geçirilmiştir. Arkasında aylar süren bir çalışma, bunu her bir Fenerbahçeliye ulaştırmak için çalışacak binlerce gönüllü vardır.



Evlatlarımıza miras bırakacağımız en büyük emanetimiz olan Fenerbahçemizin sonsuz desteğinize ihtiyaç duyduğu şu günler, hep birlikte elimizi taşın altına koyma günleridir.



Biz önce kendi bahçemizi harekete geçirdik. Yöneticilerimiz, çalışanlarımız, sporcularımız, teknik ve idari kadrolarımız şimdiden desteklerini göstermeye başladılar.



Fenerbahçemizin şampiyonluklarını doya doya yaşayabilmek, Türkiye'yi yeniden sarı laciverte boyayabilmek için gün hep birlikte Fenerbahçe'ye hak ettiği vefayı gösterme günüdür.



Kampanyamıza, lansmanın yapıldığı 4 Nisan tarihi itibariyle kredi kartı, SMS ve banka EFT/Havale ve PTT yoluyla 375.000'in üzerinde işlem gerçekleştirildi. Hedefimize ulaşmak için daha yolun başında olsak da henüz 1 hafta geçmeden taraftarımızın gösterdiği bu ilgi memnuniyet vericidir.



Unutmayalım ki Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik, üzüntüsüyle sevinciyle, hayatın ta kendisidir. Fenerbahçeli olmayanların hiçbir zaman anlayamayacağı bir yaşam biçimidir. Şimdiden, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak milyonlarca Fenerbahçeliye destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte başaracağız.



İyi ki varsınız! Siz varken Fenerbahçe yıkılmaz.



Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."



