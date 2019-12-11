Ali Koç son taksidi İstanbul'da aldı! Al Ahli...

Spor Arena Dış Haberler | Suudi Arabistan ekibi Al Ahli Başkanı Ahmad Al Sayegh, Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile Josef de Souza hakkında İstanbul'da görüştü ve iki takım arasında FIFA'lık olan sorun çözüldü.



Brezilyalı futbolcuyu 2018 yılında Fenerbahçe'den transfer eden Al Ahli, bu transferin son taksidini ödememişti. Bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşen Al Ahli Kulübü Başkanı Al Sayegh, kalan 4 milyon avroyu ödedi.



Al Ahly'nin resmi hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, "Al Ahly yönetimi, Fenerbahçe tarafından yapılan şikayet dosyasını sonlandırmıştır.Kulüp başkanı Al Sayegh, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ile İstanbul'daki buluşmasının ardından dosyayla ilgili konuyu çözmeyi başardı. Kulüp böylece FIFA'dan gelebilecek sportif yaptırımlardan kurtulmuş oldu." ifadeleri kullanıldı.



Söz konusu paylaşımda Al Ahli Başkanı Ahmed Al Sayegh ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un birlikte çekildikleri fotoğraf kullanıldı.



NE OLMUŞTU?



Al Ahli, 2018 yılında kadrosuna kattığı Josef de Souza'nın son taksini ödememiş ve Fenerbahçe de konuyu FIFA'ya taşımıştı.



