Ali Koç, takımın iskeletini oluşturan 4 futbolcuyu astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yeni sezona girilirken takımın iskeletini korumak istiyor. Bu doğrultuda Ozan Tufan, Attila Szalai, Dimitrios Pelkas ve Altay Bayındır'ı astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyor.

ASTRONOMİK BİR TEKLİF GELMEZSE SATMAYACAK

Ajansspor'un haberine göre, Sarı lacivertli takımın iskeleti oluşturan oyunculardan Altay Bayındır ile İtalya'dan, Atilla Szalai ve Ozan Tufan ile İngiltere'den, Dimitris Pelkas ile de Fransa'dan ilgilenen kulüpler bulunuyor. Bu oyuncuların dışında Berke Özer, İspanya; Mame Thiam, Türkiye'den ve Arap kulüplerinden teklif alan oyuncular arasında yer alıyor. Fenerbahçe yönetimi Altay Bayındır, Ozan Tufan, Atilla Szalai, Dimitris Pelkas ve Berke Özer'i astronomik teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyor.

KİRALIK FUTBOLCULAR GİDİYOR

Fenerbahçe'nin kiralıkta olan ve dönen oyuncularına ilgi var. Michael Frey'i Belçika takımları, Miha Zajc'ı Genoa, Mathias Zanka'yı Kopenhag bonservisi ile kadrosuna katmayı planlıyor. Zorya'da iyi bir sezon geçiren Allahyar'ın satın alma opsiyonunun Ukrayna kulübü tarafından kullanılması bekleniyor.