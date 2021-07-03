Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir

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Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz 2011'in yıldönümü sebebiyle kulüp televizyonuna bağlanıp, önemli mesajlar verdi. Gün içerisinde Trabzon spor'dan yapılan paylaşımlara Başkan Koç'un yanıtı sert oldu.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"HESABININI SORACAĞIZ"

"Sözde spor medyası olarak, o güne kadar sporla alakalı hiç görmediğimiz insanlar ortaya çıktı Bunlar, iftiralarla Fenerbahçe'yi televizyonlarda kamuoyu önünde suçlu göstermek için ellerini şak şak yaparak üzerimize geldi. Bunların da hesabı sorulacak.

"KURTULUŞ MÜCADELESİNDE BU CAMİANIN YAPTIKLARI ORTADA"

Bu ülkenin kuruluş mücadelesinde yaptıkları ortada olan bir camiayı karalamak, suçlu göstermek ve yıllar sonra 'Yok öyle değildi' demek olmaz. Bunların da hesabı sorulmalıdır. Sorulacak da.

"3 TEMMUZ'DAN SONRAKİ SEZON DA ŞAMPİYON OLUYORDUK"

Biz 3 Temmuz'dan sonra tüm zorluklara rağmen neredeyse o sezon da şampiyon oluyorduk. 12 Mayıs Pazar günü daha maç başlamadan stada gelen insanlara gaz sıkıldı. Stadın içi gaz kokuyordu. Sonraki olaylar da herkesin malumu.

"ARTIK KARARLARINI VERSİNLER"

Artık kararlarını versinler. FETÖ tarafında mısınız? Türkiye Cumhuriyeti tarafında mısınız? Bunun kararını verin. Öyle Tweet atma ile olmaz. Bir karar vereceksiniz.

"KUPA İÇİN MÜZEMİZİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ"

Yok efendim UEFA şöyle karar vermiş. UEFA'nın hangi belgelerle, hangi süreçlerde hangi insanlarla görüşüp öyle bir karar almaya gitmek zorunda kaldığı unutulmasın. Fenerbahçe'nin kupası müzededir. O arkadaşlar da gelip ziyaret edebilir."

AĞZINIZLA KUŞ TUTSANIZ DA BİR GERÇEK VAR"

Bugün hala Fenerbahçe'nin şike yaptığını iddia edenlere mesajım var. Siz ne derseniz deyin, ağzınızla kuş tutsanız da, bir gerçek var. Fenerbahçe'ye ağır bir kumpas kurulmuştur. Tüm mahkeme kararlarına rağmen hala fayda sağlamaya çalışıyorsunuz. Sizlere yazıklar olsun.