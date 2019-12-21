Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye: Derbiyi birlikte izleyelim - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye: Derbiyi birlikte izleyelim - Son Dakika Spor

Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye: Derbiyi birlikte izleyelim

6 saat önce

Derbi öncesi dün sürpriz bir buluşma gerçekleşti.

Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye: Derbiyi birlikte izleyelim, System.String[]

Derbi öncesi dün sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, Vodafone Park'ta Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti. Sıcak bir ortamda sohbet eden yöneticiler maçla ilgili konuştu. Çebi'yi derbiye davet eden Koç'un, "Başkanlığınız için tebrik ederim, hayırlı olsun. Sizi Kadıköy'de görmek istiyoruz, gelirseniz şeref verirsiniz. Sizi protokolde ağırlamak isterim, maçı yan yana izleyelim. Umarım güzel bir ortamda kulüplerimize yakışır bir maç olur" dediği kaydedildi.


'HAK EDENİN KAZANACAĞI BİR MAÇ OLSUN'


Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de buna karşılık, "Davetiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. İnşallah stadınıza geleceğim. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun, size de başarılar dilerim. Ayrıca babanız Rahmi Koç'un yaşadığı talihsiz kaza için çok üzüldük. Ziyaretine geleceğim. Geçmiş olsun, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dilerim" ifadesini kullandığı bildirildi. Daha sonra yöneticilerin el sıkıştığı ve birbirlerine başarılar dilediği belirtildi. (Sabah)


Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:56 
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