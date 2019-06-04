Ali Koç'tan bayram mesajı
36 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
Fenerbahçe Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:46 Kaynak: AA
Başkanı Ali Koç
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
Ali Koç'un, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, şu ifadeler yer aldı:
"Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum."
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı
Fenerbahçe'den ayrılan Neustadter'in yeni takımı belli oldu
Comolli'den sürpriz Mesut Özil açıklaması
"Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma