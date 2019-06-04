Son Dakika Haberleri: Ali Koç'tan bayram mesajı
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Ali Koç'tan bayram mesajı

36 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Ali Koç'tan bayram mesajı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
Ali Koç'un, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, şu ifadeler yer aldı:
"Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:46 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Ali Koç, Spor
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