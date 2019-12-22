Ali Koç'tan Beşiktaş derbisi sonrası sert açıklama;

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrasında çarpıcı açıklamalar yaptı.



İşte Ali Koç'un açıklamaları;



"Oyuncuları tebrik ediyorum, çok mücadele ettiler. Hem oynadılar, hem oynatmadılar. İhtiyacımız olan bir 3 puandı. Gereksiz puan kayıplarımız oldu. Ekibimize, hocamıza inanıyoruz. Maçlar böyle iyi yönetilirse, Fenerbahçe'nin önü açık."



"KARIŞTIRAMIYORSUNUZ BİZİ"



Hocamızla kaptanımızın kavga ettiği ve hocamızın istifa ettiği iddia edilmiş. Çok uğraşılıyor, bir türlü karıştıramıyorsunuz bizi. Galibiyetimizin keyfine varalım diyeceğim, ona da müsaade etmiyorsunuz.



"KOMPLO TEORİLERİ ÜRETİLİYOR"



Ne basketbol, ne de futbol tarafında, üretilen veya yanlış kaynaklardan oluşturulan, her iddiaya cevap veremeyiz. Söz konusu Fenerbahçe ise çok daha fazla, çok daha derin komplo teorileri üretiliyor. Hangi birine yetişelim, hangi birine cevap verelim?



"TFF'YE SESLENİYORUM..."



Adam çıkıyor diyor ki, bizi gerizekalı mı zannediyorsunuz, Fenerbahçe TFF ile konuştu 40'a çıktı, Fenerbahçe açıklama yaptı, 30'a düştü. TFF'ye sesleniyorum, F. Bahçe'nin sizden böyle bir talebi oldu mu, 30'a düşürmesini isteyen bir takım oldu mu, onu da açıklayın.



"ERSUN HOCAYI TEBRİK EDİYORUM"



Basketbol hocamın canı sıkkın olabilir, olabilir böyle şeyler. Ersun hocayı tebrik ediyorum, bu kadar söylenti içinde çalışabildi. Biz bir şey yaparsak açık yapıyoruz, arkadan dolap çevirmiyoruz. Olduğunca şeffaf olmaya çalışıyoruz



"SANKİ BAVULUN İÇİNDE ORAYA GİRDİK"



Kazandığımız 6 haftadaki hakemler sonraki hafta yok, kaybettiğimiz maçlardaki hakemler var. TFF ile toplantı Riva'da olacaktı ama zaman sıkışıklığı, bizim yönetim kurulumuzun olması nedeniyle Zorlu'da oturduk. Sanki bavulun içinde girdik oraya, herkesin içinde girdik



"BU SÜREÇTE DAYANAMAZDIK"



Galibiyet hevesimi kursağımda bırakan, tribünlerdeki küfür olayları. Bizi ve takımı ayağa kaldıran taraftarlarımıza en son laf edecek başkan ben olmalıyım. Onlar olmasaydı bu sıkıntılı süreçte dayanamazdık, onlar olmasaydı, Fenerbahçe olmazdı. Bizde hiçbir şey oynamayan oyunculara bakın, Avrupa'da ne yapıyorlar..



Küfürlerle ilgili mahcubiyetimi sayın Çebi'ye ilettim. Bunu söylediğim için belki bazı taraftarlar bana kızacaklar ama bize yakışmadı. Ceza da yiyeceğiz, ciddi rakamlar. 20 lira, 20 lira para topladığımız şu dönemde, ciddi rakamlar