Son Dakika Haberleri: Ali Koç'tan çağrı: Takım formalarıyla değil milli formayla maça gelelim
Son Dakika Spor Ali Koç'tan çağrı: Takım formalarıyla değil milli formayla maça gelelim

Ali Koç'tan çağrı: Takım formalarıyla değil milli formayla maça gelelim

1 saat önce

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, A Milli Takım'ın bu akşamki Arnavutluk maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Ali Koç'tan çağrı: Takım formalarıyla değil milli formayla maça gelelim, System.String[]

Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, A Milli Takım'ın bu akşamki Arnavutluk maçı öncesi açıklamalar yaptı.


Koç, "Takım formalarımızla değil, milli formayla maça gelelim. Milli formayı bulmak kolay değil. Geçen sene bulamamıştım, oğlum için alacaktım. Federasyonumuza yazı yazdık, mağazalarımızı tamamen milli maça adadık. Milli Takım'ın İstanbul'a dönmesi gerekiyordu. Tatsız olaylar yaşanmıştı ama şu an her anlamda birlik, beraberlik ve bütünleşme zamanı. Devletimize vereceğimiz en büyük katkı Arnavutluk maçından üç puanla ayrılmak. Fransa maçına da bu özgüvenle çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu akşama hazır vaziyettedir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Arnavutluk, Ali Koç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç: Maça lütfen milli forma ile gelin
Ali Koç: "Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin" Denizlispor, Tolunay Kafkas ile anlaşamadı! 4 aday daha var Mehmet Ekici, Kasımpaşa ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:27:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ali Koç'tan çağrı: Takım formalarıyla değil milli formayla maça gelelim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]