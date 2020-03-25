Ali Koç'tan Cenk Renda'nın durumu hakkında açıklama ve kulüp çalışanlarına mesaj Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Koç'tan Cenk Renda'nın durumu hakkında açıklama ve kulüp çalışanlarına mesaj Açıklaması - Son Dakika Spor

Ali Koç'tan Cenk Renda'nın durumu hakkında açıklama ve kulüp çalışanlarına mesaj Açıklaması

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli erkek basketbol takımında teknik, idari ve oyuncu kadrosunda 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri gözüktüğünü ve test sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Ali Koç'tan Cenk Renda'nın durumu hakkında açıklama ve kulüp çalışanlarına mesaj Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli erkek basketbol takımında teknik, idari ve oyuncu kadrosunda 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri gözüktüğünü ve test sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Ali Koç, kulüp çalışanlarına 23 Mart Pazartesi günü bir video göndererek, Kovid-19'la ilgili aldıkları önlemler ve Fenerbahçe Beko'nun teknik, idari ve oyuncu kadrosunun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli basketbol takımının THY Avrupa Ligi maçları nedeniyle yurt dışı seyahatleri yaptığını hatırlatan Koç, "Seyahat dönüşü bazı sporcularımız ve teknik ile idari kadromuzda bazı bulgular görüldü. Hastanede yapılan tahliller ve analizler neticesinde 6 kişi de şüpheli bulgular bulundu. Alınan numuneler test edilmek üzere Sağlık Bakanlığına yollanmıştır. Test sonuçları gelince bilgilendirme yapacağız. İdari menajerimiz Cenk Renda dışında hiç kimsenin hastanede tedavi görme mecburiyeti yoktur. Cenk Renda da şu an kontrol amaçlı hastanededir. Yoğun bakımda değildir. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza katılacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bu süreçte personelimizin hiçbir hak kaybı olmayacaktır"

Ali Koç, sürecin başından bu yana aldıkları önlemleri de anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürecin başından beri sizleri sık sık bilgilendiriyoruz. 16 Mart günü itibarıyla okul öncesi ve ilköğretim çağında çocukları olanlar, kronik hastalıkları olanlar ve 65 yaş üstü personelimize idari izin verildi. 20 Mart günü ise üçer günlük arayla nöbetleşe çalışacağımız bir sisteme geçtik. Aynı gün Fenerium'un tüm mağazalarını kapattık. Bu süreçte hiçbir personelimizin gerek maaş gerekse yıllık izninden hiçbir hak kaybı olmayacaktır. Mecburen tüm sportif faaliyetlerimize son vermek zorunda kaldık. Tesislerimiz ve ofislerimizin hepsi dezenfekte edildi ve belli aralıklarla bu devam ediyor."

Mesai saatlerinde nöbetçi bir kadronun da kulüpte olduğunu aktaran Koç, "En az bir yönetim kurulu üyemiz olmak üzere bizler de görevimizin başında olacağız. Kimsenin bu süreçte sıkıntı yaşamaması için yönetim kurulu olarak azami hassasiyet gösteriyoruz." diye konuştu.

Ali Koç'tan "Evde kal" çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Özellikle sağlık çalışanlarına teşekkür eden Koç, şunları kaydetti:

"Bizlerin sağlığı ve hayatı için kendi hayatlarını risk ederek olağanüstü mücadele veren başta Sağlık Bakanlığımız ve tüm sağlık personeline şükranlarımı iletmek istiyorum. Onların hayatlarını, verdikleri mücadeleyi daha da zorlaştırmamak adına devletimizin koyduğu kurallara riayet etmeyi, ortaya koyduğu önerilere de harfiyen uymaya azami dikkat gösterelim. Bu doğrultuda evden çıkmayalım. 'Evde kal' çağrısına destek olalım. Bu süreçte dayanışma ruhu, kültürü çok önemli. Etrafınızda bulunan 65 yaş ve üstü büyüklerimize yardımcı olabilmek ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için lüften elimizden ne geliyorsa yapalım. Zor günler yaşıyoruz. Bir müddet daha devam edecek. Ortaya atılan felaket senaryoları doğal olarak toplumun psikolojisini olumsuz etkiliyor. Korku ve kaygılarınızın hayatınızı yönetmesine izin vermeyin. Hem fiziksel hem de ruh sağlığınızı korumaya azami gayret gösterin."

Malcolm Thomas, basketbol, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Hasan Ali Kaldırım, en kısa sürede maçlara başlanacağını ümit ediyor Açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu         
00:37
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti         
00:33
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi         
00:19
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi         
00:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi         
00:01
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi         
23:43
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti         
23:39
CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı CZN Burak, dışarıya çıkamayan yüzlerce yaşlı vatandaşa yardım kolisi dağıttı         
23:38
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir         
23:15
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı         
22:50
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı         
22:40
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor         
22:37
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi         
22:31
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı         
22:27
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi         
21:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi         
21:48
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım         
21:48
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu         
21:35
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu         
21:34
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız         
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı         
20:34
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı         
20:32
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 01:14:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Koç'tan Cenk Renda'nın durumu hakkında açıklama ve kulüp çalışanlarına mesaj Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]