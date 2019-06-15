Son Dakika Haberleri: Ali Koç'tan 'Emre' açıklaması
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Ali Koç'tan 'Emre' açıklaması

2 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'deki "WinWin" programında yaptığı açıklamada, "Emre ile görüştük, görüşüyoruz.

Ali Koç'tan 'Emre' açıklaması, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'deki "WinWin" programında yaptığı açıklamada, "Emre ile görüştük, görüşüyoruz. Hocamızın arzuları doğrultusunda Emre ile ilgili hayallerimiz ve düşüncelerimiz var." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:18 
TV, Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Ekonomi
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