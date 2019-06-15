Ali Koç'tan 'Emre' açıklaması
2 saat önce
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'deki "WinWin" programında yaptığı açıklamada, "Emre ile görüştük, görüşüyoruz.
Fenerbahçe Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:18
Başkanı Ali Koç
, FB TV
'deki "WinWin" programında yaptığı açıklamada, "Emre ile görüştük, görüşüyoruz. Hocamızın arzuları doğrultusunda Emre ile ilgili hayallerimiz ve düşüncelerimiz var." dedi.
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