Son Dakika Haberleri: Ali Koç'tan Emre Belözoğlu açıklaması
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Ali Koç'tan Emre Belözoğlu açıklaması

5 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

Ali Koç'tan Emre Belözoğlu açıklaması, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile görüşme halinde olduklarını söyledi.
Koç, FB TV'deki "WinWin" programında yaptığı açıklamada, "Emre ile görüştük, görüşüyoruz. Hocamızın arzuları doğrultusunda Emre ile ilgili hayallerimiz ve düşüncelerimiz var." dedi.
Emre Belözoğlu ile ilgili planların gerçekleşmesi için aceleci olunmaması gerektiğini kaydeden Koç, "Emre ile ilgili düşüncelerimiz olacağı zaman, bunlar açıklanır. Dereyi görmeden paçaları sıvamayalım. Emre iyi bir Fenerbahçelidir. Kafamızda onun için bir misyon var. İnşallah o misyon gerçekleşir." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:18 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Emre Belözoğlu, Spor
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