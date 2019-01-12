Ali Koç'tan Fenerbahçeli Taraftara Ziyaret

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Soner Ergen'i Ziyaret Eden Ali Koç: Soner En Yakın Zamanda Tribünde Olacaktır

Fenerbahçe, Serdar Aziz ile Prensip Anlaşmasına Vardı, Milli Oyuncu Yıllık 2 Milyon Euro Kazanacak