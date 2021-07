Ali Koç'tan Gökhan Gönül'e teşekkür

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'le bir araya gelerek emekleri için teşekkür etti ve bundan sonraki kariyeri için başarılar diledi.

Kulüpten yapılan ayrılık açıklamasının ardından Koç ve Gönül bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç, şöyle konuştu;"Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kucaklıyorum. Bugün birkaç kez son günlerde televizyona çıkıyoruz muhtelif konularla ilgili. Bugünkü konumuz aslında beni gönülden etkileyen bir konu. Gökhan Gönül biliyorsunuz geçen sezon tekrar yuvasına döndü, 1 yıllık bir sözleşme yapmıştık. Sözleşmemizin sonuna geldik. Her ayrılık zordur ama benim özelimde bu ayrılık en zorlarından. Bugün seyirciler, taraftarlar ne istiyor? Hangi takım taraftarı olursanız olun sahaya çıktığı zaman yüreğiyle oynayacak, formasında ıslanmamış, ter değmemiş bir nokta kalmayacak, sonuna kadar savaşacak, gerekirse çimleri yiyecek, elinden ne geliyorsa onu yapacak. O profile sığan oyunculardan bir tanesi de Gökhan Gönül. Herhangi bir veda mesajı değil, duygu ve düşüncelerimizi anlatacak, ona şahsım, yönetim kurulum ve tüm camia adına sizlerin önünde teşekkür etmek için böyle bir yöntemi seçtik.Bundan sonraki kariyerinde tabii ki başarılar diliyorum. Er ya da geç bir yerde tekrar Fenerbahçe'yle yolların kesişmesini yürekten diliyorum.Yaşını yansıtmayan karakterlerden biri. Sadece iyi bir Fenerbahçe taraftarı değil, iyi bir baba, iyi bir eş. Aile hayatını da biraz biliyorum, kısacası iyi bir insan. Evet, bu sektör profesyonelleşti. Bir yere kadar oyuncular yürekten oynayabiliyor. Ama Gökhan dibine kadar yürekten Fenerbahçe için oynayan bir futbolcumuz. Fenerbahçe'ye döndüğü için canıgönülden ben sevindim. Çünkü ben çok istiyordum. Farklı düşünenler de vardı. Ama ben seçim kampanyamda da, başkan seçilmeden önce de ayrılmasının ne kadar yanlış olduğunu ifade etmiştim. Bugüne geldik. Ben tekrar teşekkür ediyorum sana, eşine, çoluğuna, çocuğuna… ve bundan sonraki hayatında her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyorum."Gökhan Gönül ise Koç'un bu sözlerinin ardından şu ifadeleri kullandı: "2007'de benim için bir hikaye başladı. Bu hikayede tabii iyisi de oluyor kötüsü de oluyor ama mutlaka bir sonu oluyor. Başkanın geçen sene tekrar bu çubukluyu giymemde emekleri çok büyük. Ona her zaman teşekkürü borç biliyorum. Her seferinde de söylemişimdir kendisine özelimizde; 'Benim size manevi olarak çok büyük borcum var. Bunu inşallah sezon sonu kupayı kaldırarak ödeme fırsatını elde ederim' diye. Bazen istediğiniz şeyler istediğiniz gibi ilerlemiyor. Şampiyonluğu çok istemiştik, nasip olmadı. Bu sene inşallah Fenerbahçe adına her şey iyi geçer. Ama geçtiğimiz sezonda istediklerimizi elde edemedik. Bu formayı giymekten her zaman onur ve gurur duydum. Lansmanı da izlediğimde 'miras' kelimesi aslında benim de çocuklarıma bu formayı miras olarak bırakacak olmak tekrar bu formayı giymek kadar büyük bir onurdu benim için. Onlara en azından bu formayı Fenerbahçeli Gökhan Gönül olarak bırakıyorum.

Tarifi çok zor. Bazen kelimelerle ifade edemediğiniz çok güzel duygular yaşarsınız hayatınızda. Bazen çok zor durumlar olsa da. Benim yaşadığım mutluluklar tarif edilemez mutluluklardı bu camiada. Her zaman söylerim, bu forma için terimi sonuna kadar terlettiğine inanan biriyim. Sadece terimi akıtarak değil çoğu zaman oldu gözyaşı da döktük yeri geldi kanımızı da döktük. Hiçbir zaman da bundan gocunmadım. Yine olsa aynı şeyi yaparım. Benim için, benim hayatımda bu camianın, Fenerbahçe'nin yeri her zaman başka olacak. Bana tekrar geçen sene bu formayı giymeme vesile olan Başkanıma tekrar çok teşekkür ediyorum."