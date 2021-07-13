Üye Girişi
Ali Koç'tan Gökhan Gönül'e teşekkür - Son Dakika

Ali Koç'tan Gökhan Gönül'e teşekkür

13.07.2021 17:16
Ali Koç'tan Gökhan Gönül'e teşekkür, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'le bir araya gelerek emekleri için teşekkür etti ve bundan sonraki kariyeri için başarılar diledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'le bir araya gelerek emekleri için teşekkür etti ve bundan sonraki kariyeri için başarılar diledi.

Kulüpten yapılan ayrılık açıklamasının ardından Koç ve Gönül bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç, şöyle konuştu;"Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kucaklıyorum. Bugün birkaç kez son günlerde televizyona çıkıyoruz muhtelif konularla ilgili. Bugünkü konumuz aslında beni gönülden etkileyen bir konu. Gökhan Gönül biliyorsunuz geçen sezon tekrar yuvasına döndü, 1 yıllık bir sözleşme yapmıştık. Sözleşmemizin sonuna geldik. Her ayrılık zordur ama benim özelimde bu ayrılık en zorlarından. Bugün seyirciler, taraftarlar ne istiyor? Hangi takım taraftarı olursanız olun sahaya çıktığı zaman yüreğiyle oynayacak, formasında ıslanmamış, ter değmemiş bir nokta kalmayacak, sonuna kadar savaşacak, gerekirse çimleri yiyecek, elinden ne geliyorsa onu yapacak. O profile sığan oyunculardan bir tanesi de Gökhan Gönül. Herhangi bir veda mesajı değil, duygu ve düşüncelerimizi anlatacak, ona şahsım, yönetim kurulum ve tüm camia adına sizlerin önünde teşekkür etmek için böyle bir yöntemi seçtik.Bundan sonraki kariyerinde tabii ki başarılar diliyorum. Er ya da geç bir yerde tekrar Fenerbahçe'yle yolların kesişmesini yürekten diliyorum.Yaşını yansıtmayan karakterlerden biri. Sadece iyi bir Fenerbahçe taraftarı değil, iyi bir baba, iyi bir eş. Aile hayatını da biraz biliyorum, kısacası iyi bir insan. Evet, bu sektör profesyonelleşti. Bir yere kadar oyuncular yürekten oynayabiliyor. Ama Gökhan dibine kadar yürekten Fenerbahçe için oynayan bir futbolcumuz. Fenerbahçe'ye döndüğü için canıgönülden ben sevindim. Çünkü ben çok istiyordum. Farklı düşünenler de vardı. Ama ben seçim kampanyamda da, başkan seçilmeden önce de ayrılmasının ne kadar yanlış olduğunu ifade etmiştim. Bugüne geldik. Ben tekrar teşekkür ediyorum sana, eşine, çoluğuna, çocuğuna… ve bundan sonraki hayatında her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyorum."Gökhan Gönül ise Koç'un bu sözlerinin ardından şu ifadeleri kullandı: "2007'de benim için bir hikaye başladı. Bu hikayede tabii iyisi de oluyor kötüsü de oluyor ama mutlaka bir sonu oluyor. Başkanın geçen sene tekrar bu çubukluyu giymemde emekleri çok büyük. Ona her zaman teşekkürü borç biliyorum. Her seferinde de söylemişimdir kendisine özelimizde; 'Benim size manevi olarak çok büyük borcum var. Bunu inşallah sezon sonu kupayı kaldırarak ödeme fırsatını elde ederim' diye. Bazen istediğiniz şeyler istediğiniz gibi ilerlemiyor. Şampiyonluğu çok istemiştik, nasip olmadı. Bu sene inşallah Fenerbahçe adına her şey iyi geçer. Ama geçtiğimiz sezonda istediklerimizi elde edemedik. Bu formayı giymekten her zaman onur ve gurur duydum. Lansmanı da izlediğimde 'miras' kelimesi aslında benim de çocuklarıma bu formayı miras olarak bırakacak olmak tekrar bu formayı giymek kadar büyük bir onurdu benim için. Onlara en azından bu formayı Fenerbahçeli Gökhan Gönül olarak bırakıyorum.

Tarifi çok zor. Bazen kelimelerle ifade edemediğiniz çok güzel duygular yaşarsınız hayatınızda. Bazen çok zor durumlar olsa da. Benim yaşadığım mutluluklar tarif edilemez mutluluklardı bu camiada. Her zaman söylerim, bu forma için terimi sonuna kadar terlettiğine inanan biriyim. Sadece terimi akıtarak değil çoğu zaman oldu gözyaşı da döktük yeri geldi kanımızı da döktük. Hiçbir zaman da bundan gocunmadım. Yine olsa aynı şeyi yaparım. Benim için, benim hayatımda bu camianın, Fenerbahçe'nin yeri her zaman başka olacak. Bana tekrar geçen sene bu formayı giymeme vesile olan Başkanıma tekrar çok teşekkür ediyorum."


Ali Koç'tan Gökhan Gönül'e teşekkür
Ali Koç'tan Gökhan Gönül'e teşekkür

Gökhan Gönül, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ali Koç'tan Gökhan Gönül'e teşekkür - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta ve bir okulda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu 17:22 Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta ve bir okulda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu İstanbul'da sivrisinek paniği bitmiyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz uyarıda bulundu: Virüsün bulaşması için kan emmesi gerekiyor 17:14 İstanbul'da sivrisinek paniği bitmiyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz uyarıda bulundu: Virüsün bulaşması için kan emmesi gerekiyor Galatasaray, Hagi'nin veliahtı için çabalıyor! Slavia Prag Başkanı, Stanciu görüşmesini doğruladı 16:49 Galatasaray, Hagi'nin veliahtı için çabalıyor! Slavia Prag Başkanı, Stanciu görüşmesini doğruladı
Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek 16:35 Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek Korkunç kazada akaryakıt tankeri devrildi! Araç kamerası olay anını saniye saniye kaydetti 16:26 Korkunç kazada akaryakıt tankeri devrildi! Araç kamerası olay anını saniye saniye kaydetti Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü 15:49 Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü
Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti 15:08 Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı 14:35 İBB'nin kurban bağışı kampanyasına ilgi yoğun! Bağış miktarı 10 gün içinde 7 milyon liraya ulaştı

Son Dakika Haberleri
17:22 Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı
17:21 Diyarbakır'da cami bahçesindeki tabutta ve bir okulda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
17:19 Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı
16:48 Galatasaray, Hagi'nin veliahtı için çabalıyor! Slavia Prag Başkanı, Stanciu görüşmesini doğruladı
16:34 Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek
16:32 Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti
16:25 Korkunç kazada akaryakıt tankeri devrildi! Araç kamerası olay anını saniye saniye kaydetti
15:57 Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz!
15:49 Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü
15:36 Bu araştırma tüm ezberleri bozdu! Koronavirüs Çin'den değil İtalya'dan dünyaya yayılmış olabilir
Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı         
17:23
Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı         
17:20
Elon Musk'tan şaşırtan çıkış: Tesla'nın patronu olmaktan nefret ediyorum Elon Musk'tan şaşırtan çıkış: Tesla'nın patronu olmaktan nefret ediyorum         
16:57
Dünya'nın ikinci, Avrupa'nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı Dünya'nın ikinci, Avrupa'nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı         
16:41
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti         
16:33
Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz! Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz!         
15:57
Bu araştırma tüm ezberleri bozdu! Koronavirüs Çin'den değil İtalya'dan dünyaya yayılmış olabilir Bu araştırma tüm ezberleri bozdu! Koronavirüs Çin'den değil İtalya'dan dünyaya yayılmış olabilir         
15:37
Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı         
14:51
Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim         
14:10
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 17:28:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Koç'tan Gökhan Gönül'e teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement