Üye Girişi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'le vedalaştı Açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'le vedalaştı Açıklaması

13.07.2021 17:32
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'le vedalaştı Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe Kulübünün yollarını ayırdığını açıkladığı Gökhan Gönül, başkan Ali Koç'la bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübünün yollarını ayırdığını açıkladığı Gökhan Gönül, başkan Ali Koç'la bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ali Koç, Gökhan Gönül'ün her takım taraftarının görmek istediği bir oyuncu profili olduğunu söyledi.

Her ayrılığın zor olduğunu kaydeden Koç, "Benim özelimde bu ayrılık en zorlarından. Bugün seyirciler, taraftarlar ne istiyor? Hangi takım taraftarı olursanız olun, sahaya çıktığı zaman yüreğiyle oynayacak, formasında ıslanmamış, ter değmemiş bir nokta kalmayacak, sonuna kadar savaşacak, gerekirse çimleri yiyecek, elinden ne geliyorsa onu yapacak isimleri istersiniz. O profile uyan oyunculardan bir tanesi de Gökhan Gönül." ifadelerini kullandı.

Camia adına Gökhan Gönül'e teşekkür eden Koç, "Bundan sonraki kariyerinde tabii ki başarılar diliyorum. Er ya da geç bir yerde tekrar Fenerbahçe'yle yolunun kesişmesini yürekten diliyorum." dedi.

Gökhan Gönül'ün iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurgulayan Ali Koç şunları aktardı:

"Yaşını yansıtmayan karakterlerden biri. Sadece iyi bir Fenerbahçe taraftarı değil, iyi bir baba, iyi bir eş. Aile hayatını da biraz biliyorum. Kısacası iyi bir insan. Evet, bu sektör profesyonelleşti. Bir yere kadar oyuncular yürekten oynayabiliyor. Ama Gökhan dibine kadar yürekten Fenerbahçe için oynayan bir futbolcumuz. Fenerbahçe'ye döndüğü için canı gönülden sevindim. Çünkü ben çok istiyordum. Farklı düşünenler de vardı. Seçim kampanyamda da başkan seçilmeden önce de ayrılmasının ne kadar yanlış olduğunu ifade etmiştim."

Gönül: "Bu formayı giymekten her zaman onur ve gurur duydum"

Fenerbahçe forması giydiği dönemde yaşadığı mutluluğu aktaran Gökhan Gönül, "2007'de benim için bir hikaye başladı. Bu hikayede iyisi de kötüsü de yaşanıyor ama mutlaka bir sonu oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ali Koç'un geçen yıl tekrar Fenerbahçe forması giymesind çok büyük emeği olduğunu anlatan Gökhan Gönül, şunları söyledi:

"Ona her zaman teşekkürü borç biliyorum. Her seferinde kendisine söylemişimdir, 'Benim size manevi olarak çok büyük borcum var. Bunu inşallah sezon sonu kupayı kaldırarak ödeme fırsatını elde ederim,' diye. Bazen istediğiniz gibi ilerlemiyor. Şampiyonluğu çok istemiştik, nasip olmadı. Bu sene inşallah Fenerbahçe adına her şey iyi geçer. Ama geçtiğimiz sezonda istediklerimizi elde edemedik. Bu formayı giymekten her zaman onur ve gurur duydum. Çocuklarıma bu formayı miras olarak bırakacak olmam, tekrar bu formayı giymek kadar büyük bir onur benim için. Onlara en azından bu formayı, Fenerbahçeli Gökhan Gönül olarak bırakıyorum. Tarifi çok zor. Bazen kelimelerle ifade edemediğiniz çok güzel duygular yaşarsınız hayatınızda. Bazen çok zor durumlar olsa da benim yaşadığım tarif edilemez mutluluklardı. Bu forma için formamı sonuna kadar terlettiğime inanan biriyim. Sadece terimi akıtarak değil zaman oldu gözyaşı da döktük, yeri geldi kanımızı da döktük. Hiçbir zaman da bundan gocunmadım. Yine olsa aynı şeyi yaparım. Benim için bu camianın, Fenerbahçe'nin yeri her zaman başka olacak. Geçen sene bu formayı tekrar giymeme vesile olan başkanıma çok teşekkür ediyorum."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'le vedalaştı Açıklaması
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'le vedalaştı Açıklaması
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'le vedalaştı Açıklaması

Gökhan Gönül, Fenerbahçe, Ali Koç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'le vedalaştı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar 19:06 Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek 18:58 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı 18:08 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu 17:46 Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra 17:23 Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 17:05 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti 16:33 Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü 15:49 Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı         
19:12
Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
18:58
15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi         
18:44
Şahan Gökbakar'a Şahan Gökbakar'a "iskele" şoku! İzinsiz yerleştirmişti, kaldırılmasına karar verildi         
17:48
Bakkala giderken iki grup arasındaki çatışmayı izleyen adam göğsünden vuruldu Bakkala giderken iki grup arasındaki çatışmayı izleyen adam göğsünden vuruldu         
17:38
Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı         
17:20
Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek         
16:35
Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz! Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz!         
15:57
Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı         
14:51
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 19:47:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gökhan Gönül'le vedalaştı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement