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Ali Koç'tan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya mektup - Son Dakika

Ali Koç'tan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya mektup

Ali Koç\'tan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya\'ya mektup
15.11.2023 14:16  - Güncelleme: 14:40

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, futbolda yasa dışı bahis ve suç örgütleriyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya mektup gönderdi. Koç mektubunda Yerlikaya'ya suç örgütlerine yapılan operasyonlarla ilgili teşekkür ederken, futboldan yasa dışı bahis çetelerinin temizlenmesi için desteğe hazır olduklarını belirtti.

Son dönemde futbolda yasa dışı bahis tartışmalarının damga vurduğu Türk futbolunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, her fırsatta bu konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Kulüpler Birliği'ne de başkanlık yapan Koç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bu konuyla ilgili bir mektup yazdı. Ajansspor'dan Atilla Türker'in haberine göre, Koç mektubunda Yerlikaya'ya yasa dışı bahis çetelerinin çökertilmesinde her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

Ali Koç'un İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yazdığı mektup şöyle:

"TOPLUMUN FUTBOLA OLAN GÜVENİ SARSILMAKTADIR"

"Ülkemize de sirayet etmiş olan yasa dışı bahis faaliyetlerinin, Türk futbolunu ve başta kulüplerimiz olmak üzere tüm paydaşlarını derinden etkilediğini gün geçtikçe artan bir endişe ile takip etmekteyiz. Bu olumsuz etkiler, futbolun temelini oluşturan saha içi rekabet ve adil mücadeleye zarar vermekle kalmayıp toplumun futbola olan güvenini de sarsmaktadır.

"TÜRK FUTBOLUNA CİDDİ TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR"

Yasa dışı bahis, tüm dünyada olduğu gibi Türk futboluna da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit, sadece finansal kayıplarla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda futbolun güvenilirliğini zedelemekte ve adil rekabetin ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. Müsabaka sonuçlarının önceden belirlenmiş olduğu algısı Türk futbolunu daha cazip hale getirme çabalarımızı engellemekte ve tüm futbol ailesine zarar vermektedir.

"KARARLILIĞINIZ İÇİN ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Göreve geldiğiniz andan itibaren, Emniyet Teşkilatımızın yasa dışı bahis suç örgütlerine yönelik başlattığı operasyonları büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz. Bu konudaki hassasiyetiniz ve kararlılığınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Yerel olarak veya yurt dışı üzerinden Türkiye'de faaliyetlerine devam eden bu suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamının ve yoğunluğunun arttırılması ve hepimize büyük zararlar veren yasa dışı bahis çetelerinin üzerine gidilmeye devam edilmesi en büyük temennimizdir. Bu hususta Kulüpler Birliği olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu ve sizlerle birlikte konunun takipçisi olduğumuzu hassasiyetlerinize arz ederiz. Saygılarımla..."

Fenerbahçe, Ali Koç, Hukuk, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Ali Koç'tan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya mektup - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Koç'tan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya mektup - Son Dakika
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