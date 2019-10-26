Ali Koç'tan Kenan Evren Lisesi müjdesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda sarı lacivertli camiaya büyük bir müjde verdi.



Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 17 yıl önce başlattığı sürecin sonuna geldiklerini ve Kenan Evren Lisesi arazisinin nihayet sarı lacivertli kulübe devredildiğini açıkladı. Koç'un duyurusu salonda büyük bir alkış aldı.



Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;



"Müjdeli bir haberi vermek istiyorum. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın 17 yıl önce başlattığı bir sürecin sonuna geldik. Göreve geldiğimizden beri üzerinden durduğumuz, Cumhurbaşkanımızdan desteğini istediğimiz Kenan Evren Lisesi'nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir. Bize düşen görev, bu değeri kulübümüz için en iyi şekilde değerlendirmektir. Yaşadığımız finansal sıkıntılara çare oldurmaktır. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz."



