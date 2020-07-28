Ali Koç'tan Kulüpler Birliği'nin kararlarına destek

"Fenerbahçe olarak sıkıntı yaşayabilecek kulüpleri de düşünerek bu sene uygulanmayıp gelecek sene uygulanmasını düşündük"

"Fenerbahçe yabancı kuralı konusunda bir nebze daha rahat"

"Bu sene 21 takım, seneye de 20 takım görüşümü belirttim"" Mehmet Sepil 'in görevine devam etmesini isterim"

Kaan ÜLKER/ - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve alınan tavsiye kararlarını desteklediğini söyledi.Yabancı oyuncu sayısı konusunda kulüplerin farklı görüşlerinin olduğunu dile getiren Koç, "Kulüpler Birliği Vakfı'nda ortak görüş çıktı. Sezonun ve transfer sezonun başlamasına çok kısa süre kala kulüplerle doğru dürüst istişare yapılmadan böyle bir kararın alınması bazı kulüpleri sıkıntıya düşürüyordu. Yabancı oyuncu sayısının düşmesi konusunun, Fenerbahçe olarak sıkıntı yaşayabilecek kulüpleri de düşünerek bu sene uygulanmayıp gelecek sene uygulanmasını düşündük" dedi."FENERBAHÇE YABANCI KURALI KONUSUNDA BİR NEBZE DAHA RAHAT"Yabancı kuralı konusunda Fenerbahçe'nin bir nebze daha rahat olduğunu dile getiren Koç, şu ifadeleri kullandı: "Bu dönem dayanışma dönemi. 'Benim işime geliyor, bu işi böyle yapalım' yaklaşımını doğru bulmuyorum. Kulüpler Birliği olarak ricamız bu işin doğru dürüst istişare edilmesi yönünde. Er veya geç sayı düşecek. 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kademeli uygulansın. Herkesin altına imza atacağı modeli geliştirelim. Hepimizin mutabık kalacağı formatı 2021-2022 sezonunda uygulayalım. Oldu bittiye geldiği zaman ekonomik etkisi var. Yabancı sayısını değiştirerek altyapıdan oyuncu çıkartamazsınız. İnşallah federasyon kulüplerin ricasına olumlu döner.""BU SENE 21 TAKIM, SENEYE DE 20 TAKIM GÖRÜŞÜMÜ BELİRTTİM"Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması yönündeki tavsiye karar hakkında Ali Koç, "Bu sene 21 takım, seneye de 20 takım görüşümü belirttim. Bence olumlu. Pek çok ülkede 20 takım var, bizde niye olmasın? Önümüzdeki sezon en önemli konu sıkıştırılmış takvim olacak. Olabilir mi olabilir. Bazı kulüplerin pastanın 18'den 21'e bölünmesinden dolayı maddi kaybı olur ama telafi edilebilir. Ligden düşmenin kaldırılması kararına Fenerbahçe olarak destek veriyoruz" açıklamasını yaptı.ALİ KOÇ, MEHMET SEPİL'E DESTEK VERDİFenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı görevinde devam etmeyi düşünmediğini dile getiren Mehmet Sepil'in görevine devam etmesini istediğini söyledi.

Koç, "İnşallah başkan ayrılmaz. Kulüpler Birliği başkanlığını yapmak kolay değil. Herkesin hassasiyetini, taleplerini dengelemek gerekiyor. Kolay iş değil. Sandığınız gibi haftada bir iki gün de ayrılacak iş değil. Başkanımız İzmir'de oturuyor. Bu dönemde büyük fedakarlık gösterdi. Pozitif bakış açısı, olumlu yaklaşımları da değerli bulunuyor. İnşallah devam eder" diyerek sözlerini noktaladı.