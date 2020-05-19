Ali Koç'tan kulüplere 19 Mayıs çağrısı - Son Dakika

Ali Koç'tan kulüplere 19 Mayıs çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı diğer kulüplerle birlikte kutlamak için çağrıda bulunarak, "Ben, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak böyle bir girişimi her türlü destekleyeceğimizi, her türlü iş birliğine açık olduğumuzu...

Ali Koç'tan kulüplere 19 Mayıs çağrısı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı diğer kulüplerle birlikte kutlamak için çağrıda bulunarak, "Ben, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak böyle bir girişimi her türlü destekleyeceğimizi, her türlü iş birliğine açık olduğumuzu da buradan yeri gelmişken ifade etmek isterim" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakmasının 101'inci yılını anmak için Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan '19 Mayıs Özel' programına katıldı. Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Ali Koç, "Bizi takip eden herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm değerli üyelerimizi, taraftarlarımız, Fenerbahçe TV ekranlarında bizleri takip eden herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başta seni ve Fenerbahçe TV'de bu özel günümüzü kutlamak için hazırladığınız programdan dolayı, fedakarca çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 23 Nisan da böyle bir güne rastlamıştı, yine sokağa çıkamıyorduk ama sizler özveriyle o günü de bugünü de kutlamak için elinizden geleni yaptınız. Bugün de yine ülkemizin, ulusumuzun gurur duyulası tarihinden bizlere armağan olan çok özel bir günün bir yıl dönümünü daha kutluyoruz. Öncelikle bayramımız kutlu olsun diyelim. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Zahmet ettiler, vakit ayırdılar ama bizim kanalımızı renklendirdiler, daha da önemlisi çok değerli tarihi bilgileri paylaştılar. Bilenlere bir kez daha hatırlattılar, bilmeyenler için de onları yeni bilgilerle donattılar. Evet, bildiğiniz gibi 19 Mayıs ilk defa 1926 yılında Gazi Günü altında Samsun'da kutlanmasının ardından 24 Mayıs 1935'te yapılan ilk kutlama, kıymetli rakibimiz Beşiktaş'ın da girişimleriyle bizim stadımızda, az önce de anlatıldığı gibi Fenerbahçemizin çatısı altında gerçekleşti. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Galatasaraylı yüzlerce sporcunun katılımıyla kutlanmış, o gün Atatürk Günü olarak ilan edilmiş ve bir spor günü haline gelmiştir. Her adımda görüyoruz ki Fenerbahçe'nin gurur duyduğumuz tarihi, Atamızdan izlerle doludur. Gönül çok isterdi ki bu tarihte de bu devirde de benzer bir kutlamayı büyük kulüpler olarak birimizin stadında beraber o eski günleri, kardeşliği, dostluğu da anımsayarak tekrar gerçekleştirelim. Bakarsınız 2021 yılında 19 Mayıs böyle bir gün olabilir. Ben, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak böyle bir girişimi her türlü destekleyeceğimizi, her türlü iş birliğine açık olduğumuzu da buradan yeri gelmişken ifade etmek isterim" diye konuştu.

'CUMHURİYET GENÇLERE EMANET'

Ülkemizin istiklali ve Cumhuriyetimizin en büyük güvencesinin gençler olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesinin tüm yurtta sahiplenilmesinin, Türk devletinin kurtuluş ve kuruluşunun başlangıcı olan 19 Mayıs, az önce Burak Bey'in de ifade ettiği gibi Atamızın doğum günü olarak seçeceği kadar özel bir gün. Bugün, gençlere armağan edilerek, Türk gençlerinin ülkemizin istiklali ve Cumhuriyetimizin, bugün ve yarınların en büyük güvencesi olduğu vurgulanmıştır. Atamızın şu sözlerine çok önem veriyorum, Atamız Türk gençlerine şu mesajı vermiştir: 'Sizler, yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.' Bu bağlamda, bu pencereden baktığımızda tüm gençlere, biz büyüklere kısaca bu milletin tüm evlatlarına çok ama çok önemli görevler düşmektedir. Niye düşmektedir? Çünkü biz destansı bir hikayeyle ilmek ilmek dokumuş bir tarihi, canlarını feda ederek kazanılmış bir vatanı miras aldık. Binlerce şehit vererek bunu gerçekleştirdik. Çok büyük sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti de bu milletin her bir vatandaşıyla birlikte aslında gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak, sonsuza kadar korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen tek ve yegane sorumluluğumuzdur. Bu ciddi sorumluluğumuz doğrultusunda yapmamız gereken ise idealleri olan, hedefleri bulunan, düşünen, araştıran, çalışan, üreten, farkında olan, donanımlı, kültürlü ve bilime inanan çağdaş nesiller yetiştirmektir. Tüm bilincimiz, tüm odağımız ve tüm dikkatimiz bunun üzerine olmalıdır. Zaten bir ülkenin refahı, gelişmişliği ve geleceği de o ülkenin insan sermayesinin ve insan kaynağının kalitesiyle paraleldir."

'HİÇBİR ÇOCUĞU, HİÇBİR GENCİ KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK'

Kulüp olarak eğitime verdikleri öneme dikkat çeken Ali Koç, "Bizim de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak görevimiz, bu çatı altında spor yapan her bir çocuğumuzun, her bir gencimizin, her bir ferdimizin değerlerine sahip, Atasına saygılı birer birey olarak yetişmesi için elimizden geleni yapmaktır. Hiçbir çocuğu, hiçbir genci kaybetme lüksümüz yoktur. Çocuğun eğitim ailede başlar; okulda devam eder. Ancak çocuklar ve gençlerle yolu kesişen her bir marka, her bir kurum onların gelişimine olumlu anlamda katkıda bulunmayı görev edinmelidir. Tabii ki yarınlarımızı el birliğiyle büyüteceğiz. Ülkemizi ve cumhuriyetimizi pırıl pırıl gençlere armağan etmek de bizlerin elindedir. Bu sorumluluk hepimizin vatandaşlık bilincinde olmalıdır. Bu vesileyle 101. yılını kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. İnşallah sağlık ve huzur içerisinde daha nice bayramları hep beraber kutlarız. Umuyorum ki salgın süreci sona erdiğinde bundan sonraki ilk milli bayramımızda Anıtkabir'de buluşarak bugünlerde evlerimizde yaşadığımız bayram coşkusunu Atamızın huzurunda da yaşarız. 23 Nisan'da Kulüpler Birliği olarak bir etkinliğe imza atmıştık. Aramızda geliştirdiğimiz bir fikirle tüm statlarımızda aynı anda İstiklal Marşı'nı okumuştuk. Bu akşam da mabedimizde saat 19.19'da bu sefer Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı doğrultusunda, tüm yurtta, tüm spor salonlarında, tüm statlarda milli marşımız okunacak. 23 Nisan'da bunu tecrübe ettiğimiz zaman mahalle halkından, Moda'dan, stadımıza yakın oturanlardan çok fazla teşekkür ve tebrik maili aldık. Kulüpler Birliği'nin 23 Nisan'da başlatmış olduğu bu fikir belki de gelenek haline gelir ve her sene bu şekilde devam eder. Bugün Kadir Gecesi. Çok mübarek bir gün. Kadir Gecemizi de kutluyorum. Birkaç gün sonra kucaklayacağımız Ramazan Bayramımızı da kutluyorum. İnşallah tüm bayramlarımızı mümkün olan en normal şekilde, en kısa zamanda hep beraber kutluyor oluruz. Küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Sağ olun, var olun" dedi.


Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, 19 Mayıs, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 03:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ali Koç'tan kulüplere 19 Mayıs çağrısı - Son Dakika Spor
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