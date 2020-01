Ali Koç'tan Kumpas Davası açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kumpas ve 3 Temmuz Davalarının bir an önce tamamlanmasını ve haklılıklarının meşrutiyet kazanmasını istediklerini söyledi.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunda devam eden Fenerbahçe Kumpas Davası'nın 14. duruşmasına sarı-lacivertli yöneticilerle katılan ve daha sonra bir dinlenme tesisinde kendilerini bekleyen taraftarların yanına giderek basın mensuplarına açıklamada bulunan Koç, "Kumpas Davası'nın 14. celsesi büyük ihtimal yarın veya öbür gün sonlanacak. Bu davanın Fenerbahçe için ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Silivri'ye gelmenin eski günleri hatırlattığını kaydeden Koç, "Hatırlamak istemediğimiz eski günleri hatırlatıyor. O zamandan bugüne Silivri kampüsü çok gelişmiş, her şey çok gelişmiş ama dava istediğimiz kadar gelişmedi. Aslında iki dava takip ediyoruz; biri 3 Temmuz davası biri de Kumpas Davası... Bir tarafta hakkımızı aramak, kamu vicdanında tertemiz olan hakkımızı resmiyete kavuşturmak, öte tarafta süreci sonlandırmak istiyoruz. Öbür taraftan da Fenerbahçe'ye kahpece saldırıyı yapan, her yerden bize saldıran; medyasından polisinden, savcısından, köşe yazarından devletin değişik kurumlarını abluka altına almış, devletin kılcal damarlarına sirayet etmiş, tüm rüzgarı arkasına almış Fenerbahçe'nin yapayalnız kaldığı dünyada orantısız bir şekilde bize saldıran, davada gizlilik olmasına rağmen her gün sayfa sayfa ifadelerin servis edildiği ortamdan bahsediyoruz. O günlerde iş başa düştü ve Fenerbahçe Fenerbahçe'yi savunmak zorunda kaldı." diye konuştu.

Türkiye'nin de çok değiştiğini anlatan Koç, "Şimdi kahpe örgüte karşı olmak çok kolay, o zaman kolay değildi . Köprüye ilk Fenerbahçeliler çıktı. Ne çektiğimizi bir Fenerbahçeliler, bir Allah bilir." diye konuştu.

Koç, 2019 yılının sonunda sonuçlanmasını bekledikleri Yargıtay Davası'nın henüz sonuçlanmamış olmasına değinerek, şunları söyledi:

"Usülden bir nebze gecikiyor olması bizleri fazlasıyla üzmüştür, bir nebze hayal kırıklığına uğratmıştır. Haklı davamızdan tabii ki vazgeçeceğiz diye bir şey söz konusu değil. Nihai sonucunu bildiğimiz, haklılığımızın ispatlanacağı konunun resmiyete dökülmesi ertelenmiştir. Usülden sıkıntılar giderildikten sonra hızlıca bu mahkemenin de 2020 yılında sonuçlanacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan Kumpas Davası'nın da 2020 yılında sonuçlanacağına inanıyoruz. Taraftarımızla, kalabalık yönetici grubumuzla geldik ama bu davalar aylardır devam ediyor. İnandığımız sonuca kavuşacağına hiçbir şüphemiz yok."

"Türkiye'nin davası"

Başkan Koç, bu davanın sadece Fenerbahçe'nin olmadığını belirterek, "Türkiye'nin davası. Bu kanunsuzluk, kuralsızlık, hiçbir hukuk tanımayan; önce Fenerbahçe'yi sonra Cumhurbaşkanı'na kadar gözüne kestirdiği her kişi ve kuruma saldıran; pek çok kurumu bitiren, ailenin yuvasını yıkan; devleti yıkmaya cüret eden bu örgütle mücadele etmek herkesin görevidir. Vatanını seven her Türk vatandaşının görevidir. Bizim davamızı o veya bu nedenle bazıları takip etmek istemiyorlar, doğru olmadığını düşünüyoruz. Hepimiz, bu ve bunun gibi kumpas, tuzak olan her davaya sahip çıkmalıyız ki Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya kalkışanlar bir daha böyle şey düşünemesin." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin cumhuriyete sahip çıktığını vurgulayan Koç, "Tek başımıza mücadele ederken dirilişin fitilini ateşlediğimizi kim bilebilirdik ki? 3 Temmuz 2011'den, 17/25'e sonra 15 Temmuz'a gelen süreci kim tahmin edebilirdi? Vicdanı olan, objektif bakan, taraftar gözüyle değil insani gözle bakan herkes Fenerbahçe'nin mücadelesine saygı duymuştur müteşekkirdir. Biz de bu mücadelemizle her zaman gurur duymuşuzdur. Aziz Yıldırım'ın liderliğinde camianın her kademesinde, başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere genel kurmay başkanımız İlker Başbuğ olmak üzere takdirini kazanmış duruştur." değerlendirmesinde bulundu.

Mücadeleye sonuna kadar devam etmeleri gerektiğini anlatan Koç, "Son dönemlerde genel FETÖ ile mücadelenin sulanma gibi değişik rüzgarlar esiyor gibi izlenimler edinmekteyiz. Sadece Fenerbahçe davası değil, o yüzden bir kısım taraftarımız reaksiyon vermiştir. Her platformda Fenerbahçe'ye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. O zaman haklı, tertemiz kupamız bizden alınmaya çalışıldı. Şimdi de sanki muhtemel şampiyonluğumuza göz dikiliyor gibi gözüküyor. Ayrı aktörler tarafından..." şeklinde konuştu.

Kendisinin herhangi bir duruşmada konuşup konuşmayacağı sorusuna Koç, "Avukatımızdan aldığımız bilgiler bu celsenin doğru olmadığı yönündeydi. Haklı çıktılar. Büyük ihtimal bir sonraki celsede konuşacağız. Her halükarda konuşacağız." diye yanıtladı.