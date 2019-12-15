Ali Koç'tan maç sonu flaş açıklamalar; "Terim..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Koç'tan maç sonu flaş açıklamalar; 'Terim...' - Son Dakika Spor

Ali Koç'tan maç sonu flaş açıklamalar; "Terim..."

6 saat önce

Süper Lig'de Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ali Koç'tan maç sonu flaş açıklamalar;

Süper Lig'de Sivas spor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.


İşte Ali Koç'un açıklamaları;


Puanlar açısından enteresan bir lig alıyor. Biz gerekli tedbirleri alacağız. Benim en çok üzüldüğüm konu sakatlıklar. Sadık'a çok üzüldüm, dizi iyi durmuyor. İnşallah minimum tahribatla atlatırız ama görünen o ki bayağı bir süre oynamayacak.


RODRIGUES'IN KIRMIZI KARTI DOĞRU


Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan da bu sene çok çektik, demek ki biz bu sene bir şeyi yanlış yapıyoruz. Ozan cezasını hafta içi çekecek. Rodrigues'in kırmızı kartı doğru.


ŞAMPİYON OLACAĞIZ


Ozan'ın kendine hakim olması gerekiyordu, 4. hakemle yaşadığı diyalogu söyleyince hak veriyorum. Ama tasvip etmiyorum, sonuçta takımın liderlerinden biri. Biz şampiyon olacağız, bu yoldan vazgeçmiş değiliz.


OZAN'A ÇOK FAUL YAPILDI


Bugün hakemin iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Bir şeye takılacaksam Ozan'a çok faul yapıldı ama Sivasspor'a 4 sarı kart verildi.


SABRIMIZI TAŞIRAN SEVİYEDE


Kaybedilen bir maçtan sonra algı değiştirmek istemiyorum ama %40 tartışmaları için söyleyeceklerim var. Başkan seviyesinde söylemler var. Sabrımızı taşıran seviyede. Biz bugün kötü oynadık, Sivasspor kazanmayı hak etti. Durum böyle.


DEVRE ARASINDA TRANSFER...


Devre arasında kadromuzu güçlendirmek durumundayız. Zajc, bizim için diğer takımların ilgilendiği değerlerden biriydi. Sakatlığıyla birlikte plan değişebilir.


TERİM'DEN DAHA ÇOK KORUNAN YOK


" Fatih Terim, reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiğini söyledi. Sizi ima ettiği belirtiliyor." şeklinde bir soru sorulunca Ali Koç, "Beni kastettiyse, beni kastettiğini söylesin, söyleyeyim. Duymadığım konuda yorum yapmam doğru olmaz. Spor basınında en az laf söylenen hoca Fatih Terim. Fatih Terim'den daha çok korunan bir hoca yoktur spor basınında. Onun da nedenlerini zaman gelince açıklarız." cevabını verdi.



Başkanımız Ali Koç, maçın ardından açıklamalarda bulundu: "Oyuncularımızla konuştuk, gerekli tedbirleri alacağız. Kaybedilmiş hiçbir şey yok bu yolda, biz şampiyon olacağız!"

Sivasspor, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:27 
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