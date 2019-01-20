Ali Koç'tan Mustafa Bozbağ'a Geçmiş Olsun Ziyareti
38 dakika önce
Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'tan Giresunspor Eski Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ'a geçmiş olsun ziyareti.
Fenerbahçe
Kulüp Başkanı Ali Koç
'tan Giresunspor
Eski Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ
'a geçmiş olsun ziyareti. Antalya
'da futbol oynarken aşil tendonu kopan Giresunspor'un Eski Başkanı Mustafa Temel
Bozbağ, İstanbul
'da özel bir hastanede ameliyat oldu. Sevenleri Bozbağ'ı tedavi gördüğü hastanede yalnız bırakmazken, Bozbağ'ı ziyaret edenler arasında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç da vardı. Koç, hastanede ziyaret ettiği Bozbağ'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bozbağ, Fenerbahçe Başkanı
Ali Koç'a teşekkür etti.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:36 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Başakşehir'den Emmanuel Adebayor'u İstedi
Fenerbahçe, Bursaspor Maçına Hazır
Voleybolda VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 Yendi
Fenerbahçe'nin Kiraladığı Ozan Tufan, 443 Gün Sonra Sahaya Çıktı