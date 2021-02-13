Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e: İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz - Son Dakika

Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e: İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz

13.02.2021 21:42
Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e: İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz, System.String[]

Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerine, "Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim. Algı operasyonu yapıyorlar. İlgili arkadaşlarım, gerektiği zaman bilgi ve belgelerle cevap verecek. İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Karagümrük maçı sonrası Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi.

Koç, "Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim ama yöneticilerin yalanları, iftiraları, beni ve kulübümü hedef almaları... Algı operasyonu yapıyorlar. Sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. İlgili arkadaşlarım, gerektiği zaman bilgi ve belgelerle cevap verecek. Bu zihniyet var olduğu sürece Türk futbolunda ne barış olur, ne kardeşlik" ifadelerini kullandı.

"İFTİRALARI ARAŞTIRIN"

Ali Koç, "Dinimizde en büyük günah iftiradır. Koskoca adamların iftiralarını araştırın. Savcılık var, emniyet var, TFF var. Devletimizin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar. İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz" dedi.

CENGİZ'DEN KOÇ'A SERT SÖZLER

Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "17 kulüp hakemler için bize birlik oldunuz. Bildiri yayınladınız, 'Hakemler de insandır, hata yapabilir' dediniz. Eyy Ali Koç, bunu sen yazdırdın. Bazı hakemler bize düzenli hata yapıyor. Ne Ulusoylar, ne işi bitirmeye çalışanlar gördük. Allah yollarını açık etsin" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e: İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz

Fatih Karagümrük, Mustafa Cengiz, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e: İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz - Son Dakika Spor


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