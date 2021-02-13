Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e: İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Karagümrük maçı sonrası Mustafa Cengiz'in açıklamalarına cevap verdi.

Koç, "Mustafa Cengiz'e şu an bir cevap vermeyeceğim ama yöneticilerin yalanları, iftiraları, beni ve kulübümü hedef almaları... Algı operasyonu yapıyorlar. Sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. İlgili arkadaşlarım, gerektiği zaman bilgi ve belgelerle cevap verecek. Bu zihniyet var olduğu sürece Türk futbolunda ne barış olur, ne kardeşlik" ifadelerini kullandı.

"İFTİRALARI ARAŞTIRIN"

Ali Koç, "Dinimizde en büyük günah iftiradır. Koskoca adamların iftiralarını araştırın. Savcılık var, emniyet var, TFF var. Devletimizin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar. İthamlara karşı misliyle cevap vereceğiz" dedi.

CENGİZ'DEN KOÇ'A SERT SÖZLER

Geçtiğimiz günlerde Ali Koç ile ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "17 kulüp hakemler için bize birlik oldunuz. Bildiri yayınladınız, 'Hakemler de insandır, hata yapabilir' dediniz. Eyy Ali Koç, bunu sen yazdırdın. Bazı hakemler bize düzenli hata yapıyor. Ne Ulusoylar, ne işi bitirmeye çalışanlar gördük. Allah yollarını açık etsin" ifadelerini kullanmıştı.